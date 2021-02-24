學測70級分以上同學露出開心笑容，與普台高中林秋惠校長(右4)、洪誌陽副校長(左3)、班導連傑(右2)合影。

大學學測成績今(24)日公佈，在5科選4科的考試制度下，南投縣私立普台高中林均翰仍考5科，衝出75滿級分的好成績，陳潁、黃柏凱71級分、袁孟華70級分，15位達全國頂標63級分，皆為普台國中小直升學生。國文、英文、數學、自然、社會單科滿級分多人，普台今年學測表現再續輝煌！

五科75滿級分的均翰以台大醫學工程系為目標，小一起就讀普台，是各項競賽的常勝軍，多次入圍全國決賽，在全國語文競賽、全國英文單字決賽、中小學科學展覽會、數理及資訊學科能力競賽中脫穎而出，也錄取「台大高中物理科學人才培育計畫」、獲交大APX數理檢定生物銀牌、數學銅牌；除了學科表現優異，外語也是均翰的強項，曾獲南投縣英語文競賽作文第二名，也通過法語B1及日語N5檢定。均翰分享：「感謝普台從小一以來的栽培及護念，提供一塊隔絕世俗塵囂、適合讀書學習的淨土，給予諸多資源及參加競賽活動的機會，種種都化為茁壯的養分，另外也感謝班導連傑老師的陪伴與教導，使自己能在學測中順利開花結果。」

學測級分優異同學與普台高中林秋惠校長(第一排右7)、洪誌陽副校長(第一排左5)、班導連傑、黃美姬歡喜合影。

(左起)校長林秋惠、南投狀元林均翰及班導連傑開心合影。

同樣小一就讀普台的陳潁和柏凱，皆拿下71級分，陳潁熱愛日文，在普台12年中已通過日語最高級N1檢定，2018年赴日留學更讓他有了明確目標，未來希望從事教職，服務偏鄉，為台灣教育盡一份心力。柏凱則是對程式設計有高度興趣，以台大資工為目標。70級分的孟華喜愛數學，常說國文是他的罩門，以前看文言文及長文缺乏耐心，但在普台透過大量練習及科目交錯安排的讀書方法，訓練耐心和定力。同班65級分以上多人，紛紛感謝學校從小培養的硬實力和軟實力，為前進大學立下良好的基石。

班導連傑表示，普台帶給高三考生們最大優勢在於從靜心課程中學會定心、淨心、靜心，在考前情緒緊繃時刻，這念心能懂得時時作主，不隨境界考驗而擾動。普台高中校長林秋惠表示，普台是一所同時具備「品格教育」、「跨領域學習」及「五語教學」課程的全住宿型學校，從小開始建立學生正確的學習態度、讀書方法和生活習慣。多元學習的環境開發學生潛能並培養與世界接軌的前瞻思惟，普台長程教育培育未來「贏」戰國際的人才！

(中時新聞網)