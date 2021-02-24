末代課綱的學測成績剛公布，108課綱已上路，為降低首屆考生的惶恐，大考中心特別於24日110學測成績記者會時加入111年度學科能力測驗之試務規劃、命題方向、題型調整及答案券尺寸改變為A3規格做說明。強調與以往比改變並無很大。

另外，針對111學測所試辦的第2次考試（模擬考），是否按原計劃只讓考生選2科，或是讓考生自由選考「吃到飽」，大考中心承諾盡量往吃到飽這個方向去規劃，原規劃模考考二科學生無須負擔費用，但吃到飽方案學生是否要付費，則需要再評估。

(中時 )