111學測命題揭曉 試辦考試二科或吃到飽？ 14:062021/02/24 中時 王雅芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 111學測命題方向揭曉（王雅芬攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 末代課綱的學測成績剛公布，108課綱已上路，為降低首屆考生的惶恐，大考中心特別於24日110學測成績記者會時加入111年度學科能力測驗之試務規劃、命題方向、題型調整及答案券尺寸改變為A3規格做說明。強調與以往比改變並無很大。 另外，針對111學測所試辦的第2次考試（模擬考），是否按原計劃只讓考生選2科，或是讓考生自由選考「吃到飽」，大考中心承諾盡量往吃到飽這個方向去規劃，原規劃模考考二科學生無須負擔費用，但吃到飽方案學生是否要付費，則需要再評估。 清水高中國文社會學測成績 頂前均標達全國水準 228連假 爽嗑和牛龍蝦 (中時 ) #吃到飽 #規劃 #考生 #111 #學測 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 建中生許願「台大沒有比較好」 律師回憶當年：心慌到睡不著 12:452021/02/24 生活 大學個人申請4月17日黃金周六 159個系組集中此日辦甄試 14:362021/02/23 生活 大學個人申請黃金周六 159系組4月17日甄試 04:102021/02/24 社會新聞 培養雙專長 台北大學今年入學新生都要修跨領域學程 11:252021/02/24 生活 資安疑慮 新北區間測速執法全暫停 04:102021/02/24 地方新聞 彰中學測表現搶眼兩人全壘打 拿下5科和4科滿級分 12:352021/02/24 生活 議員關切高捷去年運量大幅衰退 高捷：疫情影響 17:522021/02/23 財經 學測成績今上午9時公布 線上查詢看這裡 07:532021/02/24 生活 學測五標公布 進頂大看數學 大學博覽會2月27、28日北中南同步舉行 13:402021/02/24 生活 國中會考滿級分棄建中 學霸謝秉宏學測拿下74級分再創校史紀錄 13:192021/02/24 生活 不受疫情影響 宜中滿級生目標醫學系 12:372021/02/24 生活 生活熱門新聞 準岳母拒給嫁妝要104萬聘金 再列2條件他傻了：要花500多萬 - 生活 國中會考滿級分棄建中 學霸謝秉宏學測拿下74級分再創校史紀錄 - 生活 AZ疫苗傳歐盟減供5成 台灣打得到？陳時中回應了 - 生活 元宵12禁忌別不信邪 踩到雷讓你衰整年 - 生活 邊境重開 3／1起有條件開放外國人來台 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。