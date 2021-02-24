台灣與印尼3次協商仍未達成重新開放移工的共識。印尼官員23日指出，將繼續處理台灣提出的要求，也邀請台灣駐印尼代表處實地了解印尼的核酸篩檢過程以及移工訓練所的防疫措施。

印尼海外移工安置暨保護局（BP2MI）局長本尼（Benny Rhamdani）23日召開記者會，說明與台灣協商希望能解除印尼移工入境限制的進度。

台灣去年12月因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫需求，暫時凍結印尼移工，主因是持陰性核酸檢驗（PCR）報告入境的移工在台灣確診的比例高，中央流行疫情指揮中心對檢驗報告有疑慮，加上印尼疫情升溫，至今未解凍。

本尼在22日拜會駐印尼台北經濟貿易代表處（TETO ），由中華民國駐印尼代表陳忠接見，雙方並再度開會。這是雙方就此議題的第3次討論會議，去年12月2日以及2月1日的會議在印尼海外移工安置暨保護局舉行。

代表處22日會後接受中央社訪問時指出，雙方本於誠意及善意討論配套措施，並綜合印尼疫情變化，持續評估可行性及適當時機。

台灣實施凍結政策後，印尼海外移工安置暨保護局去年已對輸出確診移工的仲介公司進行調查，要求改善防疫措施，之後也提出調查報告。本尼23日指出，將邀請駐印尼台北經濟貿易代表處實地了解核酸篩檢過程以及移工訓練所的防疫措施。

在雙方先前的協商中，台灣希望印尼指定30家至50 家有印尼衛生部認證的實驗室為移工做核酸檢驗，未來如有持陰性報告入境卻在台灣確診的案例，雙方比較容易交叉比對、找出原因。對此，印尼先前則是提出90家衛生部認證的實驗室名單。

本尼23日指出，他會寫信給印尼衛生部，將指定篩檢的實驗室縮小至30家至50家。

本尼指出，台灣要求移工核酸檢驗報告的格式，希望印尼的篩檢單位設置聯絡窗口，方便詢問有疑義的報告。此外，移工經篩檢確認陰性後，直到出發前，訓練所應做好防疫，台灣希望印尼建立相關的標準作業程序。

台灣方面的相關人士指出，印尼提出的90間實驗室都是不錯的機構，台灣的中央流行疫情指揮中心尚未對此做出決定。對於台灣提出的訴求，印尼海外移工安置暨保護局很有誠意，也願意以透明化的原則讓台灣了解印尼的做法。

此外，雙方23日也談到印尼要求雇主分攤移工安置費的零付費政策。這個政策原定1月15日實施，已延至7 月15日。本尼說，有些訊息造成誤解，讓外界以為所有費用都雇主出，但訓練費及工作證明是由印尼地方政府負擔，將會再與台灣協商。

(中央社)