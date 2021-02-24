桃園市大園區一名童姓男子24日上午開車返家途中車輛突然拋錨熄火，由於發生地點偏僻找不到人幫忙，男子不知該如何是好，只能報警求助，所幸員警即時到場協助接電，總算讓拋錨的車輛重新發動，男子得以順利返家。

大園警分局潮音派出所於24日上午接獲童男報案表示，其開車行經許厝港路與西濱路三段路口時，車輛突然在車道中熄火無法動彈，但因為事發地點偏僻，附近沒有修車廠，且一時也聯繫不上家人，找不到人幫忙，無計可施之下，只好向警方報案求助。

巡佐陳永斌、警員陳信誠獲報後前往查看，先協助將拋錨車推至路旁，避免影響交通，員警隨後研判該車輛可能是電瓶老舊蓄電力不佳，導致車輛故障拋錨，於是利用備用電池及工具協助接電，總算順利將車輛發動，男子連忙向員警道謝，直呼「有警察真好」。

警方提醒，若發生車輛故障，應儘快於適當距離妥善放置三角警示牌，避免後車追撞，再聯繫道路救援，且出門前應先檢查車輛五油、三水、胎壓及其他機件有無故障，以免車輛發生拋錨狀況。

(中時 )