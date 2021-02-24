女星小Call(郭怡伶)2018年與來自香港的上班族老公「寶先生」閃婚，婚後積極求子，無奈2年多肚皮仍沒動靜，外界都相當關心，所幸夫妻倆感情仍和睦，但近日她分享出遊時老公幫她拍的照片，成果實在太驚人，讓她哀怨要眾人評評理，還說：「看到照片都好想重新投胎和整形」。

小Call當年才跟老公1個月就閃婚，婚後更與婆婆關係超好，猶如親母女般互動羨煞他人，唯房事讓她煩憂，婚後很想生孩子的她，日前在節目上自爆婚後半年老公就對她沒了熱情，如今親熱頻率下降到一個月1次，且還得是算準排卵期、提前3天預約，且過程迅速如同「交功課」，甚至會用「今天很累」拒絕，讓小Call直呼行房就像只是為了懷孕。

小Call抱怨老公幫忙掌鏡，即使她pose專業，但拍出來的成果都很悲劇。(翻攝自宅之小惡魔 小CALL 臉書)

所幸夫妻倆私下還會甜蜜出遊，只是每個女明星、網紅必備的打卡美照，小Call似乎是很難得到滿意的成品，前天(2/22)她在臉書分享外拍打卡照，無奈抱怨：「那個肚子像不像懷孕五個月？」，照片中小Call穿著俏皮牛仔裙裝，擺出美美的pose，身材嬌小的她，還細心微踮起腳尖，拉長身形比例，沒想到如此專業的表現，在老公掌鏡下卻完全變調。

小Call抱怨每次看老公幫她拍的照片，「就覺得他是不是太怕我的美貌太耀眼，一定要把我拍的這麼短小和臉圓嗎」，還拿出同一套衣服、同一個地點，由別人幫她拍的照片，直呼：「明明第二張照片可以很完美的，大家評評理，我說的是不是？」，更直呼看了照片後好想重新投胎跟整形，一番抱怨讓眾多已婚女粉絲留言表示認同，怒吼「每次心情好出門，看到照片後就想生氣」、「老公們的技術都很奇怪」，疑似老公們都有參加醜照訓練營，蜂擁而至的留言，讓小Call得到安慰：「原來不是只有我有這樣的困擾」。

(中時新聞網)