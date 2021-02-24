新竹市長林智堅任期屆滿後，外傳民進黨副秘書長林飛帆可望到新竹市參選市長；林智堅今受訪時雖然沒有正面提到任選，不過他表示，未來的人選上，會聆聽市民的聲音，然後找一個有願景，然後有熱情、年輕的人選，符合市民的期待。

至於自己會不會排斥桃園參選下屆市長；林智堅只說，「謝謝大家、謝謝、謝謝開會了、開會了、謝謝、謝謝大家。」

林智堅今受訪指出，新竹市是一個很年輕的城市，那也是人口持續正成長，移入人口也是非常多的一個城市，所以這幾年來在中央的支持，新竹市的努力那透過施政有感讓市民肯定，相信大家也重新認識新竹。

他說，市政工作是一棒接一棒喔，未來的人選上，都會聆聽市民的聲音，然後找一個有願景，然後有熱情、年輕的人選，符合市民的期待。

他說，那至於他的下一步，任期還有一年多的時間，眼前最重要的工作當然就是要市政優先、市民第一，這也一直是他擔任市長以來的目標，他也期待，在這樣的一個目標下，能夠在各項重大建設，包括竹科、大新竹輕軌，還有大車站計畫，都能夠得到中央的支持、核定後持續的推進。那如果他有什麼規劃，一定會第一時間跟大家報告。

被問到常和桃園市長鄭文燦的互動，他說，其實跟文燦市長的互動真的很緊密，因為桃竹是一個共同生活圈，最近一次的碰面大概是上週，談的都是市政，因為過去以來，不論是新竹市辦理活動，或者是辦理各項建設的工作，他都會跟文燦有充分的討論，這樣子的桃竹的合作不會停下腳步，未來還是會持續進行。

至於最近熱門國民黨與民眾黨「藍白合作」的議題；他表示，這個是國民黨和民眾黨的家務事。他沒有太多的評論。

(中時 )