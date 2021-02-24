日月潭觀光圈聯盟盟主魏振宇（左）和暨南大學校長武東星（右）簽署觀光圈合作備忘錄，透過這個平台，將更有助於暨大與在地產業攜手培育專業人才。（黃立杰攝）

為打造日月潭觀光圈成為國際級旅遊首選，在日月潭國家風景區管理處的輔導下，「日月潭觀光圈產業創新暨人才育成中心」24日揭牌；中心於1月15日即進駐國立暨南國際大學創業育成中心，將與暨大進行產學合作，作為在地觀光產業與國際鏈結、人才培訓、產業研發、市場行銷基地的核心辦事處。

暨南大學校長武東星親自出席簽約與揭牌儀式，武東星表示，暨大長期關注地方發展，更與地方產業保持密切合作，尤其觀光產業是南投與彰化地區重要的產業，透過這個平台，將更有助於暨大與在地產業攜手培育專業人才，藉由產業提供暨大學生實作機會，縮短產學落差，提升暨大學生未來就業競爭力。

日月潭管理處長簡慶發指出，觀光圈是政府因應疫情提出的振興策略，希望以日月潭為平台，打造精緻遊程，帶動觀光圈持續成長與轉型，未來將與投縣府觀光處、彰縣府城市暨觀光發展處及暨南大學合作，持續強化觀光圈的經營，他認為後勢看漲。

日月潭觀光圈聯盟盟主魏振宇表示，觀光圈是交通部長林佳龍主推策略之一，日月潭觀光圈則是由南投縣13個鄉鎮及彰化縣田中與二水共15個鄉鎮組成的新興旅遊區域，去年在日月潭國家風景區管理處的輔導下，成立聯盟，協助整合及行銷日月潭觀光圈的發展，絕對推出讓民眾耳目一新的觀光產品；期望藉由這個平台，讓優秀的暨大學生學習更多產業實務經驗，畢業後無痛投入觀光業，為地方產業發展注入創新、創意與創業動能。歡迎全台民眾來南投感受旅遊趣味。

(中時 )