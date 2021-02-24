燃放鞭炮真的要格外謹慎，否則一不小心就會引火上身，將自己炸得滿身是傷。宜蘭縣三星鄉今（24）日發生廟會活動工作人員燃放鞭炮時，不慎引燃擺在車輛上的大量炮竹，導致2人受到嚴重燒燙傷，緊急送醫救治。

位於三星鄉的鎮安宮今天上午舉行廟會活動，繞境隊伍依習俗在行進間沿途燃放鞭炮，但卻不慎引燃車上所放置的爆竹煙火，瞬時之間，車上的整堆爆竹炸了開來，有兩人因來不及閃避，當場被火花及高溫給燒傷。

消防局接獲報案後立即趕往現場救人，將兩名傷者送醫，其中49歲的潘姓男子全身有70％受到三度燒燙傷，傷勢嚴重；另1名59歲的廖姓男子小腿處受到18％的二度燒燙傷，2人意識清楚，正在醫院緊急救治中。

縣消防局表示，現場由警方扣留的爆竹煙火都貼有爆竹煙火認可標示，依宜蘭縣爆竹煙火施放管制自治條例第三條及第四條規定，發生意外的地點並非不得施放的地點，施放的時間也不是管制時間，相關人員施放爆竹行為並沒有違反相關規定。

至於詳細的發生原因，由消防局火災調查科及三星警分局進一步調查釐清中。

(中時 )