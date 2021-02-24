針對上海復星醫藥以其擁有「大中華區代理權」為由，阻撓台灣取得BNT疫苗，經濟民主連合智庫召集人賴中強今質疑，主因在於馬政府執政時代簽訂的《海協兩岸醫藥衛生合作協議》，把台灣綁進大中華區，痛批BNT疫苗被攔阻，始作俑者是開放陸資的馬英九及時任衛生署長楊志良，更認為楊志良應切腹謝罪。

針對疫苗採購，楊志良日前表示，透過兩岸醫藥合作協定即可達成兩岸在防疫上的交流，「但陳時中可能已經忘了兩岸之間有這份協定」。不過，賴中強表示，上海復星醫藥的案例，就是因為馬英九2009年開放中資來台、楊志良2010簽訂兩岸醫藥衛生合作協議，把台灣綁進「大中華」的疫苗困局。

馬政府2009年7月開放中資來台，接著楊志良在2010年12月簽訂《兩岸醫藥衛生合作協議》，約定「雙方同意就疫苗研發、兩岸醫藥品的非臨床檢測、臨床試驗、上市前審查、生產管理、上市後管理等制度規範，及技術標準、檢驗技術與其他相關事項，進行交流與合作。」

賴中強說，根據香港交易所公告，復星醫藥與德國BioNTech簽訂的《授權合約》「復星醫藥產業將負責推進該產品於區域內的臨床試驗、上市申請、市場銷售，並承擔相應的成本和費用；BioNTech將負責提供區域內臨床試驗申請所需的技術材料和臨床前研究資料、配合區域內臨床試驗，並供應該等臨床試驗及市場銷售所需的產品」。

賴中強進一步說明，復星醫藥產業的子公司漢霖生技公司2010年10月設立，2016年6月17日漢霖生技公司EGFR抑制劑獲衛福部同意臨床試驗，復星醫藥以可以在台灣申請臨床試驗、藥品上市資格的證明，把台灣綁進大中華區。

經濟民主連合呼籲，以後衛福部核准中資新藥，應該附加條件不得有矮化台灣地位的宣傳，否則撤銷許可。此外，政府應撤銷上海復星在台灣投資的孫公司漢霖生技的登記。

(中時 )