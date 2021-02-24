國際新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今宣布，自3月1日起恢復低風險、中低風險國家短期商務來台，入境需準備檢驗陰性報告，並可在入境第5、第7天自費採檢，檢驗陰性後加強自主健康管理至入境後14天。加強自主健康管理期間，僅能從事有限度的商務活動，禁止至人潮擁擠場所，且需有專人負責接送及全程陪同。

指揮中心表示，秋冬防疫專案暫停短期商務人士申請縮短居家檢疫迄今已執行近2個月，考量我國與全球各地具密切往來關係，為使重要國際商務活動能逐漸恢復正常運作及振興國內經濟，可藉由規範申請者於縮短居家檢疫期間，配合落實加強自主健康管理各項防護措施，以降低社區傳播風險。由於全球疫情自今年1月中達高峰後已趨緩，3月1日起恢復低/中低風險國家/地區的可入境人士來臺從事短期商務者申請縮短居家檢疫。

申請縮短居家檢疫的短期商務來台者，須符合為指揮中心宣布可入境之人士、申請來台停留天數小於3個月、來台從事商務活動、出發地為低感染風險或中低感染風險國家/地區，且登機前14天無其他國家/地區旅遊史。符合資格者，申請時應備妥商務履約相關証明文件資料、在台行程表及防疫計畫，同時須準備登機前3日內採檢之COVID-19核酸檢驗陰性報告以備查驗。

指揮中心說明，完成申請之商務人士如出發地為低感染風險國家/地區，於入境後可向地方衛生局申請於第5天自費篩檢，如為中低風險國家則可於入境後第7天自費篩檢，取得檢驗結果陰性報告後，即可向地方衛生局申請改為加強自主健康管理至入境後14天，並於入境後第15至21天進行一般自主健康管理。

加強自主健康管理期間，僅能從事固定且有限度之商務活動，禁止至人潮擁擠場所，需有專人負責接送及全程陪同，以落實各項防護措施，採實名制，並記錄每日活動及接觸人員，不可接觸不特定人士，且應全程佩戴口罩及保持社交距離，另於入境後14天內均須入住防疫旅宿。

陳時中表示，因應三月一日起秋冬專案告一段落，因此恢復國際往來，目前世界疫情逐步減緩中，境外國際疫情減緩，對於台灣威脅相對低，但是大型地區配戴口罩原定到228為止，但目前維持還是必要措施，三月一日起民眾參加大型集會，仍要配戴口罩，若任意飲食經工作人員勸告不清就要處以三千元以上，一萬五千元以下罰鍰。

指揮中心表示，柬埔寨因為病例數增加，列為中低風險。不丹因為連續三週達到低風險標準因此增列低風險國家。

(中時 )