東台(4526)1月營收仍弱，但去年第4季接單狀況轉佳，尤其5G及半導體類設備需求增溫下，法人估計，新接訂單陸續在第2季後發酵，第2季營收望開始翻轉，今年朝轉盈目標邁進。

東台去年營收77.87億元，年減29.19％，受疫情影響，亞洲及北美營收占比分別減少8％、3％，歐洲減少2％，但台灣及大陸不受影響，逆勢年成長3％及9％。產品別方面，綜合加工中心機占比38％、CNC車床17％、PCB加工機需求不差，占比由11％提高到13％、維修及整修12％、專用機13％、零部件製造7％。

今年1月狀況仍淡，單月營收5.86億元，年減3.11％，但去年第4季台灣及大陸需求回溫，客戶建廠後設備訂單增加，目前在手訂單超過30億元，第2季有望開始發酵。

PCB營收去年比重提升，今年相對樂觀，主要PCB客戶朝智能化工廠方向發展，而東台跟東捷因有部份技術雷同，將一起合作進攻PCB板跟半導體。

子公司部分，亞太菁英接單情形不錯，尤其大陸及韓國都有新接訂單；榮田精密也受惠大陸車市谷底回升，接到不少車床訂單，土耳其訂單則來自於東歐轉單。東台去年1月取得譁泰廠房土地，生產做整合，原本譁泰廠房跟土地將會做資產優化。

(時報資訊)