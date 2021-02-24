越南經濟基本面依舊堅實，根據日本貿易振興機構(JETRO)研究，去年東協主要經濟體整體出口下滑2.2%，越南為唯一出口逆勢成長7%的國家。VCSC研究報告則指出，越企今年盈餘成長率上看三成，且越南股市本益比僅18倍，低於其他東協主要經濟體，估值面相對便宜。

而越南股市統計自2月以來繳出高達11.1%報酬率，為全球表現最搶眼的市場之一。

中信投信表示，越股因1月底至2月初出現兩波修正，近期在內外資同步簇擁下，指數快速反彈回升，使2月績效暫居全球前段班；中長期來說，越南基本面、估值面仍具投資契機，後市樂觀。境內首檔「高純度」越南基金-中國信託越南機會基金於2月24日獲准追加額度新台幣50億元。

根據日本貿易振興機構(JETRO)研究，去年東協主要經濟體整體出口下滑2.2%，越南為唯一出口逆勢成長7%的國家。VCSC研究報告則指出，越企今年盈餘成長率上看三成，且越南股市本益比僅18倍，低於其他東協主要經濟體，估值面相對便宜。

2020年越南胡志明指數報酬率高達14.9%，靠內資大力捧場。去年全年證券新開戶數逼近40萬戶，為2019年兩倍。越南政府今年2月宣布放寬對證券開戶的管制，今年開戶數可望延續去年氣勢，有助股價表現。

目前越南的都市化程度仍是東協主要經濟體中最低，正處於經濟起飛的前期，隨著外資直接投資增加，出口產品的科技色彩越見濃厚，帶動平均所得提升，經濟成長軌跡與90年代的中國相仿，越南未來充滿想像空間。

(時報資訊)