疫情帶動線上購物需求大增，助攻2020年電商產值站上新高峰，各大品牌紛紛將資源投入電子商務領域。2020年蝦皮購物於台灣交出用戶數成長超過3成的表現，2021年的後疫情時代，蝦皮購物公開新年度三大電商趨勢：月月主題造節、中高齡商機、一站式行銷策略。

針對今年電商發展，蝦皮購物指出台灣電商三大趨勢，趨勢1：疫後電商促銷期待度上升。根據2020年4月GWI「新冠肺炎研究報告」指出，1/3的受訪者表示「會等到促銷活動、商品有折扣時再進行消費」；資策會「雙11網友網購意向」報告亦指出，消費者對於雙11已產生類似百貨周年慶的普遍認知，且擴及各式各樣的線上、實體通路，預期未來雙11效應會更快速直接影響更多跨通路業者。

蝦皮購物的「月月主題造節」策略，更是依照消費者族群、需求差異，瞄準特定用戶族群並為其設計專屬活動，2020年曾創下品牌活動檔期訂單數最高翻3倍，今年也將繼續打造多元主題活動。

趨勢2：掌握網購新生代搶攻「中高齡商機」。中高齡用戶加入電商市場後刺激食品、保健、居家用品銷量提升，也帶動2020年台灣蝦皮購物在食品、保健、居家用品類的出貨量上升2倍。觀察中高齡用戶以往在線下超市採購已習慣「實品挑選」、「下單後直接帶回家」的模式，轉往線上後難免不適應，為了把握對電商相對陌生的中高齡用戶，除了盡力滿足用戶對物流速度、配送便利度的需求，增加與用戶熟悉的商品、品牌合作，也成為拉攏中高年齡層的有效策略。蝦皮購物積極與國際知名品牌、本土信賴度高的通路型品牌合作，也深入傳統在地商圈，將在線下受到中高齡用戶喜愛的老牌帶到線上，2021年也將持續深化品牌合作，為中高年齡層用戶打造更好的購物體驗。

趨勢3：「一站式行銷策略」帶動業績異軍突起。電商是2020年少數於疫情期間成長的產業，也積極協助實體商店數位化與老店轉型。2021年開春，蝦皮購物與台北迪化商圈發展促進會聯手打造線上年貨大街，以電商領導品牌角色協助輔導超過40間老店數位轉型，帶動活動期間迪化街商家平均創下相較平日近5成的業績成長。

(時報資訊)