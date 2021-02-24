交通部觀光局今（24）日舉行「2021年觀光節頒獎典禮」，交通部長林佳龍表示，交通部過去一年做到「五有」，期許觀光局未來扮演整合、包裝各產業平台角色，並整合各部會與地方政府合作，共同營造台灣精緻深度旅遊，讓台灣從「防疫大國」成為「觀光大國」。

為配合中央流行疫情指揮中心公布的防疫指引，2021年觀光節頒獎典禮縮小規模辦理，簡化典禮儀式、僅邀請受獎人出席，落實各項防疫工作、並首度線上直播加強宣傳，感謝及表彰93位國內外各觀光產業團體及從業人員。

觀光局表示，觀光業在這場全球疫情風暴中首當其衝，但台灣在政府超前部署、民間齊心努力下，使疫情控制得宜，國旅繳出亮麗成績單，台灣更登上旅遊平台調查全球旅遊目的地熱搜冠軍。

出席活動的林佳龍感謝過去一年面對詭譎多變疫情，仍努力不懈堅守觀光崗位，並積極突圍創新因應的全國觀光界朋友。他指出，疫情給台灣觀光一個提升國旅品質的轉機，也同時考驗疫後能否繼續吸引國人在台灣旅遊消費。

林佳龍表示，交通部過去一年做到準備有做、防疫有成、紓困有效、振興有感、轉型有望等「五有」，使台灣觀光透過擴大國旅、對業者獎勵紓困等短期補助、增加國際行銷管道、擴大跨國跨域跨業合作等方向積極布局。

而觀光局亦超前部署，1月18、19日舉辦「2021疫後觀光轉型論壇」，以「超前蛻變．駕馭未來」為主題，邀請各部會首長進行圓桌會議，以及5場座談會及1場新創遊程展示，盼凝聚觀光相關產業及民間共識，有效協助業者轉型，提升後疫情時代觀光競爭力。

林佳龍期許觀光局未來除扮演整合、包裝各產業平台的角色外，並整合各部會及與地方政府合作，共同營造台灣精緻深度旅遊，俟未來疫情趨緩後可立即投入國際市場，加速產業復甦，同時以台灣品牌做為最佳的國際行銷，爭取國際來台市場復甦及成長機會。

(時報資訊)