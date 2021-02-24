觀察近期舉辦的CES 2021可發現，採用次世代顯示技術mini-LED背光的新產品如雨後春筍般地出現在會場，且國內外許多品牌大廠紛紛宣佈搭載mini-LED背光的新產品預計將於今年問世，涵蓋平板、筆電、電視或其他利基型產品等等，聚積(3527)董事長楊立昌表示，看好mini-LED背光消費性市場今年步入成長期，聚積也因應需求，今年將持續尋覓研發人才。

展望今年，楊立昌表示，聚積相當看好mini-LED背光消費性市場於今年度進入成長期，於近年來陸續推出適合不同應用的全矩陣區域調光(FALD,Full Array Local Dimming)mini-LED背光驅動晶片，藉由被動式全矩陣的「掃描架構」協助LCD顯示器廠商於高階顯示領域持續創新。聚積也看好mini-LED元年的到來、顯示技術會不斷革新，近期積極網羅優秀研發人才。

以往市面上的LED背光大多採用側光式(Edge-lit)架構，然而近年來mini-LED轉移技術日臻成熟，這股風潮催生出全矩陣區域調光LED背光技術的興起。全矩陣區域調光能夠符合DisplayHDR 1000/1400與HDR 10等高階顯示器的規格要求，其採用直下式 (Direct-lit)的架構，可以達到精準局部調光，能根據每一區域顯示的圖像內容調整明暗變化，呈現絕佳的對比效果與細節表現，使畫面的細緻度與真實性大幅提升。

相較於現今市場普遍的靜態LED背光驅動晶片，聚積的掃描架構應用於高區數區域調光的競爭優勢有以下三大項，包括用少量晶片驅動高區數區域調光、節省額外的驅動電路總數以及降低驅動電路周邊成本。綜合以上優勢，可以歸納出「掃描架構」相較於「靜態架構」更適合用於LED背光高區數區域調光，用少量晶片就能驅動高區數區域調光，並大幅節省驅動電路總數及驅動電路周邊成本。

(時報資訊)