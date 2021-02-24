國民黨中常委今天在台北鉅星匯餐廳舉辦春酒，前立法院長王金平表示，江啟臣在餐敘中和連勝文敬酒，應該看不出來有分裂的前兆，至於其他未到場的前主席，也還沒有對外公布參選黨魁，很多事情還在發展。被問到贊成前高雄市長韓國瑜角逐黨魁，王說，願意為黨貢獻的人，當然要給予尊重。

國民黨中常委聯誼會中午舉辦「2021春酒宴」，現任主席江啟臣、前總統馬英九、前立法院長王金平、智庫副董事長連勝文與會，但前主席吳敦義、洪秀柱、朱立倫均未到。

王金平稍早結束餐敘受訪表示，今天的主體還是中常會，中常委們在此舉行座談，中常委們私底下談的內容，他不便去聽，但沒有談到為中廣董事長趙少康解套入黨一年的黨主席選舉規則。談到餐會氣氛，王說，江啟臣利用這個時間和中常委做更密切的互動，會中大家互動熱烈。

至於餐敘是否意味江啟臣的主場，王金平「哎呀」一聲後呵呵笑出，他說這很難分，因為誰要支持誰，很難在這種場合分辨出來；而其他未到場的前主席，也沒有說要競選，最起碼還沒有對外公布，目前只有江啟臣宣布競選連任，連趙少康也沒說一定要選，很多情事還在發展中，讓它自然發展，以後看狀況再說。

是否贊成韓國瑜參選黨主席？王金平說，那當然要尊重人家，誰做什麼決定，都要給予尊重，國民黨有人願意為黨貢獻，大家當然要給予尊重。今年有意參選7月黨魁改選者眾多，是否擔憂屆時國民黨分崩離析，王認為「應該不至於」，因為大家都體認到，國民黨沒有團結合作的話，完全沒有將來。

媒體詢問，江啟臣與連勝文是否因參選主席而出現分裂前兆，王金平說，現在應該還看不出來，餐敘中，江啟臣和連勝文互動不錯，彼此相互敬酒。

(中時 )