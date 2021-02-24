中鴻去年賺5.28億 每股稅後淨利0.37元 14:232021/02/24 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鴻（2014）24日董事會決議，通過109年度財報案，全年度稅後淨利大賺5.28億元，每股稅後淨利為0.37元，擬配發現金股利0.3元，將於6月24日召開股東常會。 《鋼鐵股》世紀鋼去年每股賺4.38元 擬配息4元同創高 《塑膠股》八貫2020年每股獲利3.2元 H1營運創高可期 (工商 ) #中鴻 #每股稅後淨利 #日董事會決議 #度財報 #稅後淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 十銓元月獲利 賺贏去年第四季 04:102021/02/24 證券．權證 《類股》中鋼1月賺贏去年 燁輝、新光鋼Q1獲利可期 13:072021/02/24 財經 《興櫃股》力士2020年H2虧轉盈 擬派息1.08元、配發率1.83倍 14:492021/02/24 財經 momo富邦媒正式挺進千元股價俱樂部 12:122021/02/24 財經 《其他股》財報有甜頭 鋼聯抗跌展實力 10:002021/02/24 財經 《電子零件》欣興上季獲利逆勢雙升 去年創歷史第3高 07:442021/02/24 財經 《美股》加碼比特幣 Square盤後大跌5.57％ 12:502021/02/24 財經 滙控Q4轉盈 市值重返1兆港元 04:102021/02/24 全球財經 欣興去年EPS改寫九年新高 04:102021/02/24 產業．科技 裕隆開工 嚴陳莉蓮喊加速升級 04:102021/02/24 財經要聞 台積小金雞將登興櫃 國壽、富邦壽瘋搶 04:102021/02/24 財經要聞 財經熱門新聞 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 散戶驚嚇 港股爆慘案崩1000點 背後兇手是它 - 要聞 台積小金雞將登興櫃 國壽、富邦壽瘋搶 - 財經要聞 - 工商時報 台積電赴美卡到大石頭 日媒爆成本、工資嚇死人 - 財經 台積電該賣了？投資價值竟鬆動 老謝建議國安基金考慮賣股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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