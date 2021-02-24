衛福部長陳時中24日宣布，自3月1日起「恢復」低/中低風險國家/地區的可入境人士來臺，從事「短期商務」者申請「縮短居家檢疫」。

陳時中提醒，但申請者仍須符合「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫作業規範」之各項申請條件：（一）為指揮中心宣布可入境之人士（二）申請來臺停留天數小於3個月。（三）來臺從事商務活動，且經在臺合法立案公司提具來臺相關證明文件之商務人士。（四）出發地為中央流行疫情指揮中心公告的「低感染風險或中低感染風險國家/地區」，且登機前14天無其他國家/地區旅遊史。

陳時中表示，符合前述四項申請條件之商務人士，於申請時應備妥邀請廠商提供之來臺商務履約相關証明文件資料、在臺行程表及防疫計畫，同時須準備登機前3日內採檢之COVID-19核酸檢驗陰性報告以備查驗。

指揮中心說明，完成申請之商務人士如出發地為低感染風險國家/地區，於入境後可向地方衛生局申請於第5天自費篩檢，如為中低風險國家則可於入境後第7天自費篩檢，取得檢驗結果陰性報告後，即可向地方衛生局申請改為加強自主健康管理至入境後14天，並於入境後第15至21天進行一般自主健康管理。

指揮中心提醒，加強自主健康管理期間僅能從事固定且有限度之商務活動，禁止至人潮擁擠場所，需有專人負責接送及全程陪同，以落實各項防護措施，採實名制，並記錄每日活動及接觸人員，不可接觸不特定人士，且應全程佩戴口罩及保持社交距離，另於入境後14天內均須入住防疫旅宿。

指揮中心表示，秋冬防疫專案暫停短期商務人士申請縮短居家檢疫迄今已執行近2個月。經審慎評估，國際疫情雖仍嚴峻，但考量我國與全球各地具密切往來關係，為使重要國際商務活動能逐漸恢復正常運作及振興國內經濟，且檢視去年短期商務人士申請縮短居家檢疫的實施情形，可藉由規範申請者於縮短居家檢疫期間，配合落實加強自主健康管理各項防護措施，以有效降低社區傳播風險。

此外，考量全球疫情自今年1月中達高峰後已趨緩，故自3月1日起恢復低/中低風險國家/地區的可入境人士來臺從事短期商務者申請縮短居家檢疫。

(工商 )