小禎、羅時豐談親子教養。（吳維書攝）

小禎、羅時豐24日主持東森《今晚開讚吧》，羅時豐自小看小禎長大，「她毛還沒長齊6歲就有兩家一起去日本，後來有段時間失聯，長大她就結婚、離婚、生小孩到現在，我們中間還吃了幾次飯」。她則笑稱本來以為跟前輩合作要皮繃緊，沒想到對方非常隨和，首播也創下好收視。陳霆近日透露女兒被霸凌，小禎坦言女兒Emma也有相同經驗。

小禎表示：「Emma轉學後有點被言語霸凌，我鼓勵她還說『謝謝妳告訴媽媽，這樣是對的』我有跟學校班導反應，還去學校開會，但我也跟女兒說：『我不是24小時在妳身邊，所以鼓勵妳一定要勇敢去跟老師說。」Emma當下反應有同學講了被霸凌得更慘，她勸女兒：「妳講不講都被霸凌，那妳當然要反應，不能碰到問題就轉學啊。」

羅時豐談到小孩則笑說：「小孩都媽媽在帶，不是我在帶，開玩笑啦，男生蠻大隻的，基本上沒有問題，但有一次老婆生氣跟我說，學校老師打來，幾個同學好玩，把壽星綁在柱子上砸刮鬍泡，結果被旁邊住戶看到告訴學校，每個人都被記一支大過。」他雖然知道小孩在玩，但學校認為有損校譽，所以做了處置。

(中時 )