衛福部長陳時中24日表示，全球COVID-19疫情於2021年1月中旬達高峰後趨緩，近1週新增確診、死亡病例已分別降至高峰時5成及6成，美洲、歐洲仍為目前疫情流行中心。

陳時中也提到，最近比較高興的是，世界疫情正在減緩中，對於台灣的威脅就會相對降低。

指揮中心指出，柬埔寨自2月20日報告本土群聚疫情以來，截至23日累計137例確診，研判近期病例數將持續增加，故即日起把柬埔寨，自低風險國家調整至中低風險國家；不丹本土疫情於1月下旬獲得控制，已連續3週達低風險分級標準，故即日起增列為低風險國家。

陳時中提到，各國感染風險級別最新名單如下。首先是「低感染風險國家/地區」包含：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、馬紹爾群島、不丹，共11個國家地區。其次是「中低感染風險國家/地區」包含：澳洲、新加坡、越南、柬埔寨，共4個國家。

指揮中心監測資料顯示，全球累計112,021,538例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國28,333,646例、印度11,016,434例、巴西10,257,875例、俄羅斯4,189,153例及英國4,134,639例為多；病例中2,491,273例死亡，以美國511,921例、巴西248,529例、墨西哥180,536例、印度156,463例及英國121,305例為多。

指揮中心籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

指揮中心表示，國內今日新增4例境外移入COVID-19病例（案944至947），截至目前累計172,927例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含171,094例排除），其中946例確診，分別為830例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中9人死亡、899人解除隔離、38人住院隔離中。

指揮中心於2020年12月24日公告「參加大型集會活動之民眾應全程佩戴口罩並遵守飲食規定」原實施至今年2月28日止，考量目前各國陸續傳出變異病毒株，為避免因辦理大型活動造成社區傳播風險，「3月1日起」民眾參加大型集會活動期間仍應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食；未佩戴口罩或任意飲食，經工作人員勸導不聽者，由違反義務行為地之地方政府依傳染病防治法第70條第1項規定，處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

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