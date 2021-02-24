全球新冠肺炎疫情趨緩，今天陳時中宣布國門重開，開放外國人轉機、有條件入境，以及恢復低風險、中低風險國家的短期商務客入境可申請縮短居家檢疫，並將柬埔寨從低風險國家調升為中低風險國家，不丹新增為低風險國家。

全球疫情於今年1月中旬達高峰後趨緩，近1週新增確診、死亡病例已分別降至高峰時5成及6成，但美洲、歐洲仍為目前疫情流行中心。柬埔寨自2月20日報告本土群聚疫情以來，截至23日累計137例確診，研判近期病例數將持續增加，中央流行疫情指揮中心今宣布，即日起將柬埔寨自低風險國家調整至中低風險國家。另因不丹本土疫情於1月下旬獲得控制，連續3週達低風險分級標準，故即日起增列為低風險國家。

指揮官陳時中今天宣布，自3月1日起恢復低風險、中低風險國家/地區的外籍人士，從事短期商務可申請縮短居家檢疫。

根據最新分級，低感染風險國家/地區為紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、馬紹爾群島、不丹；中低感染風險國家/地區：澳洲、新加坡、越南、柬埔寨。3月1日起，低風險國家短期商務來台者可在入境第5天自費採檢，檢驗陰性後加強自主健康管理。中低風險國家短期商務來台者則可在入境第7天自費採檢，檢驗陰性後加強自主健康管理，

根據指揮中心監測資料，全球累計112,021,538例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國28,333,646例、印度11,016,434例、巴西10,257,875例、俄羅斯4,189,153例及英國4,134,639例為多；病例中2,491,273例死亡，以美國511,921例、巴西248,529例、墨西哥180,536例、印度156,463例及英國121,305例為多。

指揮中心提醒民眾，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時 )