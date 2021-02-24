印度5省每日新增武漢肺炎病例近來激增，疑似第二波疫情來襲。印度衛福部昨天發函給病例激增的5省，要求加快疫苗接種速度，並派小組前往當地協助抗疫。

根據官方統計顯示，印度7天平均增加的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新病例在2月11日跌到1萬988例的最低水準，但之後卻一直持續成長，更在22日達到1萬2971例的高點，成長18%。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，尤其是馬哈拉什特拉省（Maharashtra）、旁遮普省（Punjab）和馬德雅省（Madhya Pradesh）成為印度整體武漢肺炎新病例成長的主要貢獻省市，新病例分別增加127%、55%和54%。

報導指出，上述警訊顯示印度似乎正面臨第二波疫情開始爆發。

印度衛生與家庭福利部昨天發函給新增病例激增的5省，要求這些省政府加快疫苗接種速度。

根據印度衛福部公布的統計，截至昨天，為印度展開武漢肺炎疫苗接種的第39天，已為醫護人員和第一線防疫、抗疫工作人員施打1190萬7392劑疫苗，且至少有42%的第一線工作人員已登記接受第一劑疫苗的接種，9 個省的疫苗接種覆蓋率超過60%。

統計資料顯示，直到昨天，在2月2日首次接種疫苗的醫護人員中，有62%的人員接受第二劑疫苗注射。

專家說，印度正展開一場與時間競賽的疫苗接種工作，因為有更多疫苗接種覆蓋率，將可協助擊敗武漢肺炎疫情。因此，政府可能需要放寬規定，讓願意接種疫苗的人都可到醫院接種，開放雇主大量購買疫苗供員工施打，且允許私營領域企業參與，包括讓疫苗在公開市場販售。

美國密西根大學生物統計學3人專家小組負責人穆克吉（Bhramar Mukherjee）認為，印度為何不透過公、私領域合作推動擴大疫苗接種覆蓋率？不要讓武漢肺炎病毒和變種病毒新增病例數超過疫苗接種數。

印度肝膽研究所（Institute of Liver and Biliary Sciences）所長沙林（SK Sarin）認為，印度政府應嘗試對所有人，不論年齡與職業，至少讓他們都接受第一劑疫苗接種，且必須在新病例激增的省市加快疫苗接種速度，因為這至少將降低疫情嚴重程度。

由於印度政府不准3億名首波免費接種者自由選擇要施打的疫苗，偏偏印度官方批准緊急使用的兩款疫苗中，本土研製的疫苗Covaxin迄今尚未提交第三期臨床實驗數據，導致許多印度醫護人員在安全疑慮下拒絕施打疫苗，讓印度政府設定的施打人數遲遲無法達到目標。

根據統計，過去一週，印度每天施打約45萬劑疫苗，僅達每天施打疫苗目標的52%。

為加快疫苗接種的覆蓋率，全印度醫學院（AIIMS）院長古賴瑞雅（Randeep Guleria）說，印度政府正考慮疫苗接種在3月擴大到針對醫護人員及第一線工作者以外的2.7億高危險人群，正探索讓私營領域參與疫苗接種的各種選擇，這意味著更多私人醫院和私人療養院將開設疫苗接種中心。（編輯：韋樞）1100224

(中央社)