阪神虎王牌投手西勇輝去年拿下11勝，原本監督矢野燿大透露將讓他連2年擔任開幕戰先發，不過今日傳出西勇輝身體不適，開幕戰先發也留下懸念，除了去年表現不錯的秋山拓巳、青柳晃洋以外，今年重磅加入的台灣投手陳偉殷也成為候選人之一。

西勇輝是近年阪神虎倚靠的先發投手，去年21場登拿到11勝5敗，自責分率僅2.26，今年初監督矢野燿大就曾在受訪時表態，有意今年再讓他擔任開幕戰先發，不過他自從1月下旬自主訓練就有咳嗽症狀，已經從沖繩春訓基地回大阪檢查，距離日職開幕還有約1個月，矢野監督表示西勇輝症狀輕微，尚不確定是否對開幕先發計畫有影響。

但假如西勇輝趕不上開幕戰，阪神虎也要開始思考備用人選，高橋遙人目前有右斜腹肌不適傷勢，洋投阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）尚未抵台，去年也拿到11勝的秋山拓巳、連2年達到規定投球局數的青柳晃洋名字浮上檯面，尋求證明自己的藤浪晉太郎或許也在考慮名單以內。

而陳偉殷有相當有機會擔綱，他具有豐富的先發經驗，且相隔9年重返日職，各隊打者對他不算熟悉，加上春訓狀況不錯，是開幕戰先發人選之一，陳偉殷將在球隊27、28日對外熱身賽的其中一場比賽登板，會是他今年首度對外比賽，表現也會成為監督參考指標。

(中時 )