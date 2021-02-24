蘋果公司周二召開股東會，就董事會改選進行投票，並通過了包括執行長庫克（Tim Cook）等高管2020年的薪酬案。

蘋果股東也投票否決了要求公司降低高管薪酬的提案，再度顯示蘋果股東對公司管理層與執行長的表現感到滿意。

蘋果市值已經超過2.1兆美元，儘管去年一整年在新冠肺炎疫情籠罩下，該公司上季營收仍然高達1114億美元，創下歷史新高，且每一項產品類別均實現銷售增長。

在股東委託書（Proxy）中，蘋果董事會強力支持庫克的薪酬案，稱自從庫克於2011年接任蘋果執行長直到2020年9月，包括股利在內，蘋果的股東報酬率達到867%。

該文件亦提出與去年宣布之股票激勵方案有關的訊息，即如果蘋果實現某些目標，執行長庫克將可獲得100萬股新股。

但由於該股票激勵方案一直到2020年9月27日、蘋果2021財年首日才被批准，因此今年股東會對高層薪酬的投票，實際上並未涵蓋這項配股案。

庫克在股東大會上宣布蘋果計畫提高股利，並表示過去4個季度的股利總額超過140億美元。蘋果在過去兩個季度發放的股利為每股20.5美分。

庫克並表示，雖然蘋果已經非常適應自去年3月起實施的遠端上班模式，但公司仍然「迫不及待要與大家一起重返辦公室」，這表示即使在疫情過後，蘋果仍將著重於在辦公室上班的模式，而其他科技公司已經宣布將轉向遠端辦公模式。

庫克亦提到蘋果的併購策略，稱蘋果在過去6年收購了100家公司。基本上，蘋果每3至4周就會收購一家公司，主要是為了獲得技術和人才。

而在回答蘋果對於iPhone手機行動應用程式商店「App Store」的掌控，是否面臨來自監管機關的挑戰時，庫克表示：「蘋果並未壟斷。審查總是公平的，在對事實進行合理審查後，諸如此類的指控就會瓦解」。

(時報資訊)