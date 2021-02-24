行政院院長蘇貞昌近兩個月民進黨內部施政民調曝光，一月不滿意度高於滿意度，二月蘇滿意度又再度回升超過不滿意度，兩次數據都出現「死亡交叉」，讓外界議論紛紛。港媒評論則直言，這顯然是非蘇系的刻意操作，目的就在「營造換掉蘇貞昌」的氛圍，而幕後藏鏡人極可能就是英系。

根據香港媒體《中評社》24日報導，蘇貞昌一月分施政民調，滿意度是43.5%，不滿意度是47.2%，出現所謂的「死亡交叉」；隨後，黨中央又流出二月分民調，滿意度47.1%，不滿意度42.3%，滿意度又再度回升高於不滿意度，與「死亡交叉」擦身而過。《中評社》指出，這一來一往盡現英系與「新蘇聯」之間的火藥味，更能嗅出新系與蘇系之外的其他派系，暗地裡積極在鋪陳讓蘇下台的氛圍；雖然這次黨內有人能拿到二月分民調打臉一月分民調，讓蘇有台階下，但民進黨派系間的鬥爭仍顯而易見。

評論分析，美國新任總統拜登上台後，總統蔡英文有意將對大陸態度調整漸趨緩和方向，就算是對美國交代的表面功夫，也代表著蔡政府在兩岸上對新發展的盼望；反觀蘇貞昌仍硬踩抗中態度，直到現在連講肺炎都堅持要加「武漢」二字，恐危機蔡兩岸路線步調，更可能是不利民調遭釋出的關鍵因素。

此外，評論直言：「若非新蘇派系想要蘇貞昌下台，那後面接任的人選會是誰？」行政院副院長沈榮津、桃園市市長鄭文燦、交通部部長林佳龍、國安會秘書長顧立雄都是可能人選，畢竟此時接下行政院長這重責大任，又得必須讓蔡英文滿意、乖巧聽命蔡的指令，這些都是蔡在思考的重點，也必須得等到這樣的人出現，蘇貞昌才會被蔡「請下台」。

(中時新聞網)