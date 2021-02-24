F-35是五角大廈心中的痛

美國空軍高官提議，要研發價格可負擔的輕型戰機，以取代冷戰時期的數以百計老舊F-16戰機，好和身價昂貴又不可靠的先進隱形戰機搭檔。

《富比士》（Forbes）雜誌23日的分析指出，美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）說，這樣一來，昂貴的5代戰機F-22和F-35就能和價格相對低廉的5-代戰機高低搭配。如果這計畫聽來耳熟，那是因為大約30年前，美國空軍就在研發價格可負擔的輕型戰機，以汰換數百計冷戰時期的F-16，並和先進，但昂貴又不可靠的隱形戰機搭配。

然而，歷經超過20年的研發後，隨著空軍和承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）不斷將愈來愈多新技術往新戰機上堆，這所謂的輕型替代戰機卻變得愈來愈重，也愈來愈昂貴。

沒錯，分析指出，這兒說的就是F-35。這重達25噸的隱形戰機原本應該解決問題，但如今本身卻成了問題。官員說，現在美國需要新戰機，來解決F-35的問題。

早有專家說F-35戰機是災難

1架F-35標價約1億美元（近28億台幣），實在很昂貴。雖然它標榜隱形，還有一身高科技感測器，但卻需要密集維修，問題一堆又不可靠。

(中時新聞網)