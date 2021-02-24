90歲的吳婦，跌落在田裡，被霧峰分局四德派出所員警林文鐘發現，將她拉起來，所幸吳婦沒受傷，只是全身髒汙，由員警攙扶回家。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

90歲的吳婦，跌落在田裡，被霧峰分局四德派出所員警林文鐘救起，吳婦家人看到吳婦全身髒汙被警察送回家，嚇了一跳。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市警局霧峰分局四德派出所員警林文鐘，日前下午5點下班返家途中，經過霧峰區四德路活動中心旁的稻田時，突然聽到微弱的呼叫聲，循聲一看有一老婦跌落田裡，下半身陷在泥水中，急忙跳入田裡，將老婦人拉了起來，並協助送回家。

四德所員警林文鐘表示，該活動中心就在派出所側門外，當日下班要去牽摩托車時，聽到微弱的「拉我起來、拉我起來」呼叫聲，循聲一找，發現是住在派出所對面的90歲吳姓婦人，跌落田裡，因為正值春耕期，田裡放滿水，吳婦跌坐在田裡，下半身完全陷在泥水裡，無力爬起來。

林員見狀，立即跳下落差有50公分以上的田裡，小心的將吳婦拉了上來，幸好田裡有放水，土質鬆軟，吳婦沒有受傷，只是全身沾滿泥水，加上接近黃昏，有點冷得顫抖，林員協助稍微清潔其身上髒汙後，隨即送吳婦回家，其家人看到吳婦全身沾滿泥水，由員警送回來，也嚇了一跳，了解原委後，頻頻向林員感謝。

林員表示，吳婦就住在對面，是老鄰居了，稍微有失智現象，年輕時因常去田裡工作，當日應是習慣性，到田裡巡視，不料不小心跌入田裡，幸及時發現，因該處晚上無光源，也少有人經過，若拖到晚上恐有失溫風險。

霧峰分局長陳家銘表示，員警熱心助人，熱心積極協助老婦平安返家，有效提升警察為民服務形象，值得嘉許，警察是最貼近民眾的基層公務員，為民服務更是警方積極推動之目標，每天各地都有許多警察同仁，默默的在幫助民眾解決問題，處理狀況；員警同理心，把民眾小事當做大事來服務，讓民眾都能感受到警察的敬業與用心，期許同仁能積極為民之服務作為，讓民眾感受到臺中市是一個友善、安全又溫馨的城市。

(中時 )