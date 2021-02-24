衛福部長陳時中24日表示，考量國際COVID-19疫情、國內防疫量能，及商務經貿交流等需求，自2021年3月1日零時起(啟程地時間)，恢復非本國籍人士入境條件。

陳時中進一步解釋，非本國籍人士須符合下列條件，始得入境。第一，持有效居留證之非本國籍人士(含外籍、港澳及大陸人士)均得入境。第二，無居留證之外籍人士：除觀光、一般社會訪問以外，得向外交部駐外館處申請特別入境許可。

第三對於中國大陸人士，持有居留證、人道考量及緊急協處(如奔喪、探視重病親屬等)、國人之陸籍配偶及未成年子女、在臺居留外來人口之陸籍配偶及未成年子女(隨行團聚)、經教育部許可之學生、經衛福部許可之國際醫療人員、專案許可。

第四對於港澳人士，持有居留證、人道考量及緊急協處(如奔喪、探視重病親屬等)、國人之港澳籍配偶及未成年子女、商務履約、跨國企業內部調動、經教育部許可之學生、經衛福部許可之國際醫療人員、專案許可。

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