華為（Huawei）今(24)日在台舉辦MateBook 14筆電新品發表會。新筆電採用AMD Ryzen 4000H系列行動處理器搭配AMD Radeon Graphics顯示卡，搭配16GB RAM。藉由獨家一碰傳技術，手機與電腦之間可以跨螢幕分享文件、圖片、影片，提升工作效率。上市期間將加贈Microosoft 365個人版以及羅技M235無線滑鼠，贈品數量有限，有興趣的朋友可以把握機會！

華為技術台灣總代理訊崴技術總經理 雍海。（黃慧雯攝）

華為技術台灣總代理訊崴技術總經理 雍海分享到，跨入牛年他在過年期間收到最多的祝福語就是「牛轉乾坤」，藉此雍海接續分享了今年的華為品牌理念「Better Together 2021」，期待與消費者、合作夥伴一同迎向更好的未來。在展望2021年之際，他先回顧了2020年華為的成績，累積至2020年止，全球華為連接設備已超過10億台，全年手機出貨量則有1.89億台、Q3平板出貨達到1630萬台、Q3智慧穿戴產品出貨達到1070萬台。

作為華為轉型重要策略之一，HMS生態全球註冊開發商則是已達230萬、為HMS開發的應用程式則已超過12萬個，5.3億月活躍用戶，可謂是當前全球第三大行動平台生態系。未來，華為則會打造AI人工智慧生活，專注智慧家庭、智慧辦公、輕鬆旅行、健身與健康、娛樂等五大場域，打造全場景智慧生活。

華為MateBook 筆電系列。（黃慧雯攝）

雍海分享，雖然過往華為在台比較少強調筆電產品，近4年華為在全球仍獲得超過100+與筆電相關的獎項。主要圍繞美學設計、科技創新、智慧體驗來打造筆電全系列產品，其中MateBook X Pro為旗艦級產品、D系列為學生族群打造、E系列則是二合一筆電產品線，還有強調高CP值的數字系列筆電產品。

華為MateBook 14採用外觀採用鋁合金CNC鑽切工藝打造質感機身，機身重量1.49Kg，適合出差或是旅行時攜帶外出使用。機身採用150號噴砂技術，機身直幹細膩，搭配2K解析度螢幕（螢幕比例3:2），屏佔比90%，支援100% sRGB廣色域螢幕，畫面細節生動。也通過德國萊茵實驗室低藍光護眼測試，可過濾部分有害藍光，使用時更舒適。

華為MateBook 14筆電外觀。（黃慧雯攝）

全系列AMD Ryzen 4000H系列行動處理器搭配AMD Radeon Graphics顯示卡，搭配16GB RAM，512GB PCIe NVMe SSD。IO部分，MateBook 14右側有兩個USB-A介面，左側則是有HDMI、3.5mm耳機孔以及USB-C充電孔。

MateBook 14搭配56Wh電池，搭配華為智慧省電技術，快速充電15分鐘可以使用2.5小時；搭配65W USB-C充電器（重量僅160g)。機身將電源鍵與指紋辨識合而為一，開機時同時解鎖。採用創新按壓式隱藏鏡頭（720p），需使用時按壓即可彈起。MateBook 14支援華為獨家一碰傳技術，手機與電腦之間可以跨螢幕分享文件、圖片、影片，提升工作效率。本次MateBook 14將NFC感應標籤與觸控板整合，提升感應距離與感應面積，讓一碰傳功能更好用。

華為MateBook 14將於3月1日正式上市，建議售價是NT$30990。上市期間將加贈Microosoft 365個人版以及羅技M235無線滑鼠，贈品數量有限。為回饋消費者，即日起至2月28日，至華為品牌店（台北三創、新北板橋大遠百、台中文心秀泰、台中中友、高雄夢時代、高雄新崛江）、全省燦坤指定門市與燦坤線上賣場，即可預購，並可獲得27吋薄型2K螢幕的加碼好禮。

華為MateBook 14將在燦坤指定門市規劃新品體驗會。（黃慧雯攝）

為了讓蕭者能夠更清楚MateBook 14的魅力，華為將與2月27日至28日在全台華為品牌店與服務中心、燦坤指定門市規劃新品體驗會。於體驗會下單者，可同享預購加碼禮（27吋薄型2K螢幕）。

為了讓消費者買的安心，華為也提供「買筆電、享安心」的七大安心售後服務，包含無亮點保固、1年保固+1年延長保固（共2年）、60分鐘快充、全台維修、到府收送、甲地收乙地取件、專人專線不中斷。華為的通路夥伴燦坤，也同步提供電器醫院服務，讓華為筆電用戶都能在燦坤門市享有即時的專屬筆電售後服務。

(科技)