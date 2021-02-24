台灣採購BNT疫苗傳出雅各臣介入風波，美麗島電子報董事長吳子嘉日前爆料，雅各臣自始自終都沒出局，去年十二月四日還曾與指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳開視訊會議，但今天張上淳否認，強調從未參與雅各臣的會議。

吳子嘉日前爆料指出，指揮中心曾與雅各臣開過八次視訊會議，包含香港雅各臣台灣雅各臣信東製藥疾管署聯絡人發言人莊人祥張上淳李秉穎等人都有參與，但今天張上淳指出，過去確實曾與BNT原廠進行視訊會議，時間點是在去年十月十六日，之後當然還有其他廠家的技術性會議，也是在去年十月時討論BNT的臨床實驗以及疫苗安全的相關議題，還有交換儲存輸送以及注射的意見，沒有談到採購劑量。

不過張上淳也強調，與雅各臣有關的會議我完全沒有參與，至於有關大陸國台辦所說，台灣將買不到BNT疫苗怪罪大陸介入施壓，完全是自導自演，民進黨政府違背商務邏輯，企圖繞過代理商獲取疫苗才是政治操弄，對此陳時中強調，自己從來沒有提到有哪個國家在做干擾，只是從我的感覺，合約中似乎有不尋常的外力介入。

由於AZ疫苗即將抵台，相關的不良事件應對措施該如何進行準備？張上淳也說明，比較嚴重就是嚴重過敏反應，不同廠家在不同地區都有不同數字，但大部分都很低都是百萬分之幾，例如Ａ疫苗在英國百萬分之十二，美國輝瑞／ＢＮＴ疫苗是百萬分之五，莫德納是百萬分之二點八，都是很低的狀況，這些狀況沒有直接看到因為過敏反應而造成死亡的事件。

張上淳指出，就算是一般季節性的流感疫苗也會碰到時序上以為和疫苗相關但經過調查其實並非疫苗引起發生死亡，只是時序上剛好相關。國外也都有報告，但目前為止認定即使有死亡事件也和疫苗沒有直接相關。不過指揮中心會持續關注。

陳時中表示，會持續搜集相關資料，在台灣打疫苗本來就會有一定的流程，近來會加強溝通也會發表相關指引，已有標準依循。

(中時 )