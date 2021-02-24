桃園市1名男子前年9月起，在網路上公開徵求女子陪酒、性交易，吸引許多缺錢花用的未成年少女前往應徵，他先以「檢查身體」為由逼對方拍裸照，之後又說要「試用身體」，並反覆性侵對方，共10位女子受害，離譜的是9位未滿16歲，其中1名少女甚至答應「嘿咻22次換一支iPhone11」；該男2審遭重判13年10月，可上訴。

判決書指出，男子在2019年9月起用臉書、LINE或交友軟體「CHEERS」公開招募陪酒、性交易，因為開出的薪酬高昂，吸引許多女子前來，但他對每個前來面試的女子說「要先檢查身體」，逼迫對方用手機拍下全身裸體的照片，還說需要經過「客人試用」，任由其他男子性侵女子，他也會參與拍攝影片、照片。

判決書中列出受害者陳述經過，其中1名15歲少女，因為想要籌錢買iPhone，竟同意該男以「嘿咻22次換一支iPhone11」的條件，某次性侵時間長達1小時，該男還拍下過程影片；還有不少未成年少女皆是以缺錢花用為由，同意他或其他男子性侵。

該男在法庭上否認犯行，但檢調清查他的手機紀錄，發現共有10名女子遭害，其中9人為未滿16歲，1人遭未滿18歲，法院依《兒童及少年性剝削防制條例》等多項罪名重判他有期徒刑13年10月，案經上訴後，高等法院二審後，於24日宣判仍有罪，維持原判決，可上訴。

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(中時新聞網)