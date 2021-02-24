MOSFET(金氧半場效電晶體)廠力士(4923)累計2020年下半年合併營收達4.3億元，受惠於客製化之MOSFET產品需求增加，帶動下半年營業利益3446萬元，稅後淨利及稅後每股盈餘分別為2660萬元、1.07元，順利擺脫上半年營運虧損陰霾，展望第一季，力士仍看好MOSFET龐大的市場成長需求，營運不看淡。

力士累計2020年下半年合併營收達新台幣4.3億元，受惠於客製化之MOSFET產品需求明顯增加，帶動下半年營收較上半年且2019年同期分別成長72.34%、41.59%，挹注下半年營業利益3446萬元，惟新台幣兌美金匯率升值因素影響，稅後淨利及稅後每股盈餘分別為2,660萬元、1.07元，但仍順利一甩上半年營運虧損陰霾，且營收獲利繳出較2019年同期成長的優異表現。累計2020年全年合併營收達6.8億元，營業利益2438萬元，稅後淨利1466萬元，及稅後每股盈餘0.59元。

力士表示，2020年下半年整體毛利率、營業利益率分別為20%、8%，分別較2019年下半年增加3個百分點、9個百分點，主要係受惠於公司包括尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片Wafer、客製化之MOSFET產品成品及其他等良好的的出貨表現，加上公司營運成本、費用管控得宜，是推進力士去年下半年整體營運逆轉勝的關鍵因素。

再者，就力士2020年度全年客戶產業營收比重來看，筆電、智慧型手機、其他包括網通伺服器、電源供應器等消費性電子產品，分別為28.5%、33.2%、38.3%，其中，筆電應用領域之客戶在後疫情時期因消費者需求增加而帶動拉貨力道強勁升溫，其營收明顯年增87％，加上美中貿易戰轉單效益、5G NR商轉化加速、全球8吋晶圓代工產能大吃緊等趨勢明確，力士更成功接獲訂單交期長、及其他客戶之轉單，自去年7月開始注入公司整體營運成長動能。

展望2021年第一季，力士仍看好MOSFET龐大的市場成長需求，兩大主要業務持續熱轉，除了既有訂單出貨持續暢旺，新一代ETG專利系列的MOSFET產品，目前也已成功切入國際筆電大廠充電變壓器(Adapter)之台灣唯二MOSFET合格供應商，其產品有別於市售目前整流電壓最高60V的效率，更進一步拉升至100V水準，並於今年初已開始試量產出貨，力士將隨著主要客戶的需求持續增加，催動新產品出貨比重提高，助力公司營運長期動能。

根據大陸國元證券針對全球MOSFET市場規模報告指出，由於物聯網、5G、AI等信息產業的快速發展，MOSFET年增率速度開始逐漸攀升，預估整體市場規模至2022年將達到美金68億元，雖疫情致使去年上半年整體市場處於淡季，但伴隨著產業供不應求的現況更為加劇，創造MOSFET產品量價齊升的前景，將有利於相關業者開拓市場的環境。力士一方面仍憑藉掌握高效能MOSFET設計能力、專利、專屬晶圓代工廠與封測廠製程平台、穩定的產品品質及供貨量等的高度競爭力，積極向外爭取更多訂單交期長、其他客戶轉單，且毛利率優於平均水準的訂單合作機會；另一方面，面對晶圓代工廠產能吃緊、投片成本及封裝成本增加的情形下，公司陸續於今年第一季前完成所有主要客戶調漲價格的幅度，且同時積極與主要合作晶圓廠製程平台協調擴增投片產能、以及與更多封測廠的合作可能性，為未來整體營運帶來正面的挹注。

力士董事會也決議通過，2020年擬配發每股1.08元現金股利，股利配發率高達1.83倍，以2月23日收盤價39.95元計算，現金殖利率為2.7%。

(時報資訊)