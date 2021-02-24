今年學測成績公布，高分人數如懸崖式崩落，專家分析，今年考生成績和去年有很大變動，推估各校系落點難度大增，但整體而言，通過各校系「個人申請」一階篩選分數會比去年降1到5級分，進台大要4科52級分以上，要考上各校醫學系至少要57級分。

升學專家劉駿豪表示，今年學測數學科、英文科都偏難，導致高分人數大減。尤其數學科15級分人數創歷史新低，12至15級分人數共1萬0835人，比去年15級分人數1萬4489人還少了3600多人。

「今年各校系通過一階篩選的分數，都會創下歷年新低。」劉駿豪說，因為高分的人少了，所以各校系通過一階篩選分數都會大降，甚至創下歷史新低。他預估今年採計國英數自等4科相加的自然組校系，會比去年掉1至5級分；採計國英數社等4科相加的社會組科系，會比去年掉2至5級分。

去年數學科滿分有1萬4489人，今年僅剩1558人，差距非常大。劉駿豪表示，今年數學科成績累計人數和106年很像，考生如果選填採計數學科的校系，最好回去參考106年的資料。譬如去年交大資工乙、師大資工及政大財政通過一階篩選的數學分數都是15級分，今年會和106年相近，分別為14級分、13級分、12級分。

劉駿豪預估，今年自然組考生，國英數自等4科至少要考53級分才能進台大，進清大、交大、成大則要51級分，48級分以上才可能考上中山、中央、中興及中正等「中」字輩大學；至於社會組考生，國英數社等4科要考52級分以上才有機會進台大，考上政大則要50級分、台師大要48級分以上。

頂尖考生對醫學系有興趣，劉駿豪表示，今年要進自費醫學系，國英數自等4科至少要58級分，但台大醫學系及陽明陽明醫學系仍要60級分；至於公費醫學系（如慈濟、義守），則要57級分以上。

(中時 )