【黑幫亂鬥】角頭陳建文遭殺身亡 相驗身軀遍布16處彈孔 14:522021/02/24 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 安平角頭陳建文今天上午進行相驗，初步發現全身遍布16處彈孔。（曹婷婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市安平角頭陳建文昨晚遭昔日小弟「蝦米」狙殺，胸腹中彈，送醫後傷重不治，檢警今天上午11點會同法醫相驗，初步檢視發現陳身軀多達16處彈孔，包括胸腹部有6個彈孔，背、腰、臀、大腿有9個彈孔，腋下有1個彈頭，檢方指出，多少彈孔不代表身中幾槍，子彈會貫穿會跑，目前身中幾槍、致命傷為何？都仍待解剖鑑定。 撞死小弟7日後拋煙幕彈 「蝦米」上門開7槍狙殺老大後投案 雙槍連開7發 安平凶嫌再殺人 (中時 ) #彈孔 #角頭 #陳建文 #身軀 #蝦米 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 汐止發展潛力無限 區長陳健民提對策 13:552021/02/24 生活 鄭人碩開房間影迷敲碗五虎戀愛 04:102021/02/23 娛樂新聞 孫運璿日記載錄228當天：本省排外風潮 遇見外省人即打 01:022021/02/24 政治 桃園田橋仔遭爆是渣男 脫光妻綁神明桌 當孩子面掃把性侵 09:202021/02/23 社會 社評／小英 蘇揆 一個肺炎兩種表態 04:102021/02/24 焦點新聞 罔腰孕事無具體事證 恐罰不了 04:102021/02/23 生活新聞 西濱車禍新畫面 駕駛遇濃霧吹口哨續飆 驚見車輛大叫釀追撞 12:302021/02/24 社會 女逛超市找不到「菜頭」事後真相讓她尷尬 6千網友笑翻 18:362021/02/23 生活 鐵路殺警案逆轉 凶嫌一審無罪警父抑鬱而終 二審改判17年 09:412021/02/24 社會 苗栗縣議員江村貴涉收賄案 判刑9年4個月 14:152021/02/23 社會 國產署首批都更宅29戶 今公告招標 04:102021/02/24 金融．稅務 社會熱門新聞 惡霸國道潑漆 擋風玻璃一片藍 轎車盲駛乘客尖叫 網怒：是累犯 - 社會 西濱全線禁行重機 民間團體提呼籲 網友看完聲明影片怒了 - 社會 【黑幫亂鬥】「蝦米」7槍殺老大 臉書早預告：一個都跑不掉 - 社會 【黑幫亂鬥】角頭陳建文遭槍殺上午相驗 妻女痛哭 - 社會 【黑幫亂鬥】影片曝光！蝦米穿防彈衣槍斃角頭 下秒開賓士投案 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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