台南市安平角頭陳建文昨晚遭昔日小弟「蝦米」狙殺，胸腹中彈，送醫後傷重不治，檢警今天上午11點會同法醫相驗，初步檢視發現陳身軀多達16處彈孔，包括胸腹部有6個彈孔，背、腰、臀、大腿有9個彈孔，腋下有1個彈頭，檢方指出，多少彈孔不代表身中幾槍，子彈會貫穿會跑，目前身中幾槍、致命傷為何？都仍待解剖鑑定。

(中時 )