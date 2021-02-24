東泰高中和Snapask時課問簽定產學合作，2百多名資料處理科學生學習只要遇到問題，透過手機App就能即時獲得線上家教解惑。（羅浚濱攝）

學生使用「Snapask時課問」，用手機拍照上傳課業問題。（羅浚濱攝）

學生使用「Snapask時課問」上傳課業問題，線上家教會在30秒回覆，以文字或用語音方式解題。（羅浚濱攝）

「打電動的孩子會玩也會讀書！」東泰高中電競隊這幾年在國內外屢創佳績，校方針對電競隊學生有升大學需求，24日與全方位線上教育平台「Snapask時課問」產學合作，由該平台贊助線上家教服務，學生學習只要遇到問題，都能透過手機App，即時獲得線上家教解惑。

「這是國內電競圈的一個新創舉！」東泰高中執行董事黃士佑說，高中電競教育很重視電競選手的訓練，但東泰更很重視選手課業並能繼續升大學，上學期與「Snapask時課問」合作讓學生試用「即時媒和專屬家教」，學生反應學習效果不錯，在任何時間有課業疑問，上線都能得到家教解答，這項產業合作，將有2百多名資料處理科學生受惠。

連拿下兩屆「英雄聯盟」校園聯賽冠軍的學生林祐弘說，到電競隊發現如果只想打電動，不努力課業，會被禁止參賽，因此每天訓練完回家都要抓緊時間學習，使用「Snapask時課問」學習很方便，只要用手機拍照上傳課業問題，很快會有線上家教，以文字或用語音方式解題。

Snapask時課問幕僚長蘇詩涵說，東泰電競學生訓練時間長，回家讀書時都很晚，時課問有台清政交成師大8千名學生擔任家教，因大都才通過指考和學測，對學生發問的課業問題，都能很快在30秒回覆，解決學生讀書所遇到的難題，學生還指定喜愛的家教，加入我的最愛。

東泰高中校長賴文政說，拜科技之賜，現在很多學習，不見得一定要老師在場，透過時課問平台，學生能夠克服課業學習上的障礙，相信這種活化學習方式，對學生會有很大幫助。

(中時 )