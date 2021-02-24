大學學測24日公布成績，今年是舊課綱末代學測，競爭相當激烈，但部分科目被視為「魔王級」，滿級分人數今年大幅下降，自然組滿級分從去年的779人降至今年的221人；社會組滿級分則從221人降至今年26人；補教機構樂學網綜合近5年落點分析，今年國文、英文、數學與自然的頂標和前標，幾乎與2017年學測分布相同，極具參考性；今年想錄取醫科估計58級分就有望叩關。

升學輔導專家張財銘分析，全台有將近900校系只採取3考科做倍率篩選，如單科考科成績特別突出者，要好好把握機會，而只採3考科的校系約占總校系超過4成，張財銘分析，二類組的台大電機、台大資工、交大資工、清大電機等理工科系，完全不採計國文科，台大電機採英數自3科，也估計需達44級分。

至於醫科部分，樂學網預估，台大醫科仍得維持4科60級分才能過關，台大牙醫最後一關僅篩選英數自3科，參採2017年的數據，預測3科僅需44級分即可通過；部分公費醫科，甚至只採計英數2科，推估28級分即可通過，若採國英數自4科，58級分即有機會闖關成功。

至於社會組的部分，因數學、國文高分大幅減少，以台大農經系為例，往年需要數學15級分、國文14級分才能通過，但預估今年數學僅需12級分、國文約13級分即可通過，至於台大法律系的部分，預估國文和英文仍要達到30級分才能過關。

(中時 )