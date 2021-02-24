大甲高中呂逸杰獲得學測英文、社會雙料滿級分。（大甲高中提供／王文吉台中傳真）

大學學測成績今日公布，台中市立大甲高中呂逸杰獲得英文、社會雙料滿級分，而號稱史上最難的數學科，郭育佑更拿下滿級分。呂逸杰出身單親家庭，因媽媽從事護理師工作，需配合醫院輪班，常與媽媽碰不到面，生活起居自己打理，讓他養成時間規劃及自我管理的好習慣。

呂逸杰說，他對時事及社會議題非常關心，經常使用通訊軟體及網路了解國內外時事；有機會認識在馬來西亞司法單位任職的法官，經常使用網路媒體連繫，相互分享對社會及國際議題的看法，在互動的過程使用中、英文交流，自然而然提升英文能力。

郭育佑國中時期個性叛逆，常與其他同學結黨，甚至被封為「國中賓拉登」。郭育佑進入大甲高中後，受到師長及同學鼓勵，逐漸改變叛逆個性，將重心放在學業上，用靈活及重理解的方式學習數學，學測拿下滿級分。

校長蕭建華表示，今年學測有6人次單科滿級分，其中呂逸杰英文及社會都15級分，非常不容易。而郭育佑數學15級分的好表現，印證社區學校提供地方學子安心就學，且充滿關懷的優質學習環境，接下來要協助大學繁星及申請入學，感謝師長們的用心付出。

(中時 )