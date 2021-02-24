婆婆媽媽們正嫻熟地手工製作「黃金泡菜」。（胡健森攝）

台灣素有水果王國的美譽，但單賣、單吃鮮果蔬菜已經不是新鮮事，將水果與蔬菜結合，製作成花樣百百款的水果泡菜，則是現在當紅的吃法；宜蘭有業者隨著四季變化，將台灣生產的各式水果與大白菜結合，推出風味絕佳的台式水果泡菜，可望成為宜蘭新興的私房美食。

業者「阿豪」笑說，所推出的水果泡菜可謂是得來不易，最早是花了40萬元從他人手中買到一份「製作密笈」，之後自己再投入研發改良，先後光是大白菜試掉了超過500斤，還沒有算入其他的水果、蔬菜等材料。

「阿豪」說，他每完成一道覺得口味不錯的新款泡菜，就會送給親友先行品嚐，結果親友不僅沒有「吃泡菜吃到怕」，還不斷地詢問有沒有新款的口味可提供，親友們的高度評價也讓「阿豪」對自己的產品更具信心。

「阿豪」說，水果泡菜雖然不是首見，許多餐廳也有提供，但口味太過單調，他的水果泡菜會隨著四季變化，依照台灣當季的水果，推出不同口味的泡菜，因此每個季節都有不同的變化，而水果泡菜不僅有別於常見的傳統泡菜或韓式泡菜，具有獨特的風味，也因為色澤金黃，還特別取了「黃金泡菜」的名稱。

食物除要好吃當然也要衛生，由人工切好的水果、大白菜一律使用逆滲透水洗滌，因製作過程一點都不馬虎，目前每天只能限量供應約400罐，力求讓消費者吃得開心也吃得健康。

「阿豪」說，為了讓更多人品嚐到水果泡菜的美味，他將在2月27日至3月1日在冬山鄉大進社區假日市集舉辦品嚐會，不僅提供多款的水果泡菜、原味泡菜，還將準備泡菜火鍋供大家盡情品嚐。

(中時 )