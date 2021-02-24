最高法院3月1日將啟動民事移付調解制度，法官就受理的事件，認有必要時經徵詢兩造及律師接受調解的意願後，決定是否移付調解，希望能妥速解決民事紛爭，減少案件進入審理程序，維持當事人間的和諧，也可減省紛爭解決的時間與勞費。

民事訴訟雙方當事人為私法上權利義務的主體，在訴訟進行中，得自主決定是否互相讓步，經由訴訟上和解或調解之機制，合意終結訴訟，徹底解決紛爭；最高法院是民事訴訟終審法院，審理個案法律爭議，但也可移付調解。

最高法院受理的民事事件，過去曾有當庭和解成立的前例，在此一相同脈絡之下，為增加訴訟當事人自主而徹底解決紛爭之機會，去年底成立「民事事件移付調解推動小組」，開始籌設及推動民事事件移付調解制度。

最高法院決議從3月1日起啟動移付調解機制，法官就受理之事件，認有必要時經徵詢後可移付調解，減少案件進入審理程序，減輕法院繁重壓力，促進司法資源之合理分配。

為提升調解程序品質，最高法院也設置調解室，讓當事人與調解委員共同在優質環境中進行爭議之處理，並聘請審判經驗及法學素養俱豐之優遇庭長、退休法官及有專業知識背景且具熱誠之社會公正人士擔任調解委員。

最高法院將有21位民事調解委員，14位家事調解委員，調解委員可提供專業意見，分析程序上利弊，供兩造參考，並為適當之勸導，期能促成兩造本於自由意願，互相讓步，成立調解，和平解決紛爭。

(中時 )