前女子團體「女F4」成員劉樂妍，近年將演藝重心轉往大陸發展，經常評論台灣時事的她，立場與資深藝人黃安雷同，因此被封為「女版黃安」，近來在微博貼出與廠商的對話截圖，只見對方指名要求代言的商品，竟讓她頓時尷尬不已，更忍不住自嘲：「自己跟自己玩嗎」。

劉樂妍近年赴大陸發展，卻不如想像中順利，之前更踢爆大陸演藝圈黑幕，還發文怒斥：「我真的受夠了，風氣真的很差」，不過稍早在微博貼出與廠商對話紀錄截圖，只見對方禮貌性詢問她是否能接下「情趣玩具」代言？當下讓她滿頭問號？對方見她似乎有些疑慮，便再次確定「對的，是女性情趣玩具」，這讓劉樂妍直呼：「這不是坐實了，我嫁不出去嗎？」還不忘自嘲：「自己跟自己玩嗎？」

劉樂妍被廠商詢問能否代言情趣玩具。(圖/劉樂妍微博)

對此，網友也紛紛留言給予建議：「工作不分貴賤，我覺得只要報酬合適，可以接」、「要代言就必須親自體驗一番，產品到底好不好用，不然怎麼有說服力」、「還是不要接，對之後接拍綜藝、影劇都有影響」，建議可說是相當兩極。

日前劉樂妍就在微博透露疫情升溫，導致演藝工作呈現停擺狀態，能做的就是拍攝日常影片補貼生活費，未料台幣卻一直升值，害她在大陸賺的錢變得很薄，不禁反問：「台幣為什麼一直升值？台灣到底怎麼了？」更忍不住哭喊：「我快受不了」。

(中時新聞網)