歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula Gertrud von der Leyen)昨(23)日提到應該擺脫對關鍵原料進口依賴，美國總統拜登(Joe Biden)也下令調查國內稀土供應鏈對外依賴程度，由於世界最大稀土出口國中國大陸在歐盟、美國市占率分別高達98%、80%，外媒均解讀是針對北京。印度媒體高喊，是代替中國，證明自身實力絕佳機會，政府應該注意發展稀土產業。

稀土是17種金屬元素總稱，其實大部分在地殼中豐度頗高，並不稀有，只是多半以合金而非單獨形式存在，而且分散程度有別於一般金屬，極少規模集中到符合商業開採成本，才因此得名，目前被廣泛應用於各種產業，特別是國防、航太工業中各種永磁體更是必備原料。

全球已探明稀土礦有約36%分布在大陸內蒙古、西南地區，此外中亞各國與俄羅斯等獨立國協國家約19%，美國約13%，澳洲約5%，印度略多於3%，但據印度自身統計，其儲量約占全球7%到10%，達690萬噸，甚至可達澳洲2倍。

《商業內幕》(Business Insider)雜誌印度版論壇上，印度獨立智庫Takshashila研究所成員卡尼塞蒂(Anirudh Kanisetti)指出，大陸控制全球近90%稀土生產，提高製造業脆弱性，世界各地都在致力解決此問題，近期幾乎每周都有關於試圖擺脫中國稀土供應的新聞，這種發展為印度提供寶貴機會，因為印度雖有那麼高的蘊藏量，但創造出2000億美元價值的稀土卻大部分仰賴從中國進口，但只要調整政策，印度可以崛起成為稀土供應商走向世界。

卡尼塞蒂也意識到印度還不具備足夠處理稀土技術和資本問題，採礦需要大量資本，消耗大量能源，還要處理有毒的副產品和排放，印度現在只能生產低成本、低技術的稀土氧化物，再賣給高成本、高技術的地方，例如中國大陸來提純和製造最終產品。

他建議印度政府應該建立稀土部，負責政策制定與監督，並將稀土由政府補助和授予IREL(印度稀土有限公司)壟斷權方式，改為向全球、私部門開放，以吸引並建立所需資本、技術，還有相關基礎建設。

卡尼塞蒂稱，美國、日本、澳洲已經在稀土與大陸脫鉤上宣布規模數億美元合作，中印關係也無法保證數十年內能始終友好讓北京不採取出口管制，對於已經錯過全球一波製造業浪潮的印度來說，稀土儲量為疫情後時代經濟形勢提供一個轉型高科技製造業的良機，不容錯過。

不過先不論印度稀土儲量是否如同其自身估計般高，印度連開採技術都落後，且大部分提純技術都掌握在中國手中，成本上也很難競爭得過中國，且開放外資和私部門並取消更多限制也與目前莫迪(Narendra Modi)一貫政策作風有差距，卡尼塞蒂建議還值得觀察。

歐盟在去年底成立歐洲原料聯盟(European Raw Materials Alliance)，旨在促進成員國之間更自由流通關鍵材料，同時擺脫對進口依賴，馮布萊恩著重於稀土，她說：「綠能和數位科技對一些稀有原料較為依賴。為了電動車，我們進口鋰；為了氫能，我們進口鉑；為太陽能光伏板，我們進口金屬矽化物(註：至此3種提到元素均非稀土元素)。我們需要的98%稀土來自同個供應國，也就是中國，這是不可持續的。」

最早被發現的稀土元素是在瑞典開採的釔，歐洲主要稀土產地是中歐、北歐、北極圈等較古老陸塊區域，不過由於環境保護因素與提煉技術問題，歐洲目前幾乎沒有生產稀土。

(中時新聞網)