裕隆自主品牌納智捷獲得鴻華先進全力奧援，產品週期將加速更新，納智捷總經理蔡文榮表示，雖然鴻海的MIH平台海內外有許多合作夥伴，但相信在台灣，納智捷將是可以獲得直接奧援的，挾裕隆的造車經驗，以及鴻海在資通訊及供應鏈議價優勢，未來有新科技就會直接搭載在納智捷新車上，產品更新速度會更快。

納智捷今 日與鴻華先進首次舉行聯合產品發表，推出「LUXGEN FRESH ZONE＋健康對策」，透過「三層過濾、四種防護、一鍵清新」，以車聯網遠端遙控功能結合醫療級口罩濾材及負離子清新濾網，讓您與家人能在進入車室前就透過手機啟動車輛並預先有效過濾空氣中99.9％的PM2.5有害懸浮微粒，同時並可抑制包含大腸桿菌、金黃色葡萄球菌功能、肺炎桿菌在內等有害物質，以科技建構多重防護安全。

蔡文榮表示，URX榮獲國內元月份7人座銷售冠軍，代表納智捷為台灣消費者量身打造產品的策略奏效，考量後疫情時代，民眾更重視車室密閉空間的健康防疫及空氣品質，特別與鴻華合作，推出『LUXGEN FRESH ZONE＋健康對策』，全車系升級標配PM2.5健康對策濾網，URX更導入由鴻華先進調教、傲視同級車的Link＋車聯網科技，在還沒進入車室前，就可以用手機遠端啟動一鍵清新功能，過濾車室中有害懸浮微粒、細菌、病毒等，提供最佳的健康安全防護，創造安全清新的乘坐環境，這是台灣首創的汽車健康科技，在全球疫情期間是全面性防疫的重要助力。

鴻華先進副董事長左自生表示：「納智捷是鴻華先進首要客戶，透過雙方的合作，讓創新研發的技術可以有一個接地氣的出海口，也讓消費者能透過自主品牌搶先體驗最新、最好的技術。今天只是起步，未來會有更多好消息跟大家分享」。

記者會現場也邀請耳鼻喉科王曜庭醫師現身說法，他表示：後疫情時代，國人已養成勤洗手、外出配戴口罩、居家使用抗菌電子產品的習慣，然而每天上下班、全家外出時會長時間共處的「車室空間」密閉式的環境其實更易滋生PM2.5等有害物質，這是國人很容易忽略的防疫缺口。因此車主在選購時，若能選擇有效淨化車室的品牌，將可以提供家人更全面的防護。

(中時 )