台灣發明學院創辦人林作賢曾有段不堪回首的過去，他在15歲那年經歷了媽媽被小三用熱水燙死，20年後，父親也慘死在小三手上，遭女方用電鍋砸死，駭人聽聞的命案在當時轟動社會，也讓他陷入人生低潮，如今終於從陰影中走出，還誓言要用專長幫助更多人。

林作賢在節目《震震有詞》表示，原本他的家庭十分幸福，媽媽是老師，爸爸則是開車行，一起分擔家計養活6個孩子，然而媽媽卻因為腦中血塊壓住視神經而失明，不得不退休，爸爸也開始和會計外遇，一切急轉直下，當時他嘗試阻止爸爸，卻遭對方嗆「那你就不要拿我的錢」，林作賢因此離家出走。

他開始在五分埔送報紙，也到迪化街賣南北雜貨，半年後林作賢才因為中輟身分被找回學校，回到家他發現人事全非，爸爸已經和小三離開，只剩下媽媽獨自照顧全家，沒想到媽媽有天接到爸爸消息，表示要談判，一南下就沒再回來，接著就得知媽媽過世消息，「可能要洗澡吧，太熱就昏倒，一般人昏倒的時候應該是要救，小三沒有，就讓她90%燙傷」。

林作賢提起童年悲慘回憶。(圖/翻攝自震震有詞YouTube)

儘管小三被判刑7年多，但因為減刑、假釋，最後只關了1年多就出獄，林作賢和手足被送到育幼院，和父親從此斷聯，再見到對方時，早已不是記憶中的模樣，「坐著輪椅，地上都是大小便，而且沒有穿衣服，只有一個毛毯蓋著」，父親被小三打到臟器破裂，他雖然又氣又無奈，還是出錢讓對方治療，沒想到父親又偷跑回去找小三，沒多久就傳出父親被小三用電鍋打死的噩耗，讓他十分懊悔，「如果我去找他回來，今天他就不會被打死了」。

(中時新聞網)