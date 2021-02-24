大陸國台辦24日透過記者會表示，大陸政府除了對於在大陸生活、工作、學習的台灣民眾，提供陸製疫苗的接種之外，大陸向WHO提供的1千萬劑疫苗，適用對象也包含台灣。大陸方面也願意為台灣民眾、海外台灣民眾提供幫助。

對此，衛福部長陳時中回應，大陸方面提供疫苗給「在大陸的台彎民眾」施打，也提供疫苗給COVAX平台，都是好事。台灣在COVAX的法律契約上，明訂「不得在大陸地區製造」，陳時中也強調，「當然未來大陸疫苗得到更多科學證據，也可以來做考慮」。

至於陸委會新任主委邱太三上任，提出兩岸春暖花開的倡議，甚至說「兩岸交流一定要恢復」，外界有人解讀兩岸融冰有望。媒體好奇，在兩岸緩和的氛圍下，指揮中心是否會與陸委會討論，在兩岸醫藥衛生上，展開進一步交流呢？特別是兩岸防疫工作都展開超過一年了，彼此應該累積了很多經驗、成功心法可以互相分享學習的。

陳時中也正面表示，兩岸釋出善意本來就應該，台灣是非常愛好和平的地區，（兩岸關係和緩）都是好的事情。稍後，陳時中補充，台灣在防疫的作法（措施）、實施成效，都樂於跟世界分享，若大陸有相關防疫資訊可以提供交流，「非常歡迎」。

(工商 )