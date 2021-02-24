奇力新、美磊求償登記 投保中心開始受理 15:052021/02/24 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投保中心表示，即日起至3月5日止受理奇力新（2456）、美磊（3068）等兩公司股票投資人求償登記，相關受理事項公告於投保中心網站（https://www.sfipc.org.tw），投保中心特別提醒符合本次求償受理條件之投資人，儘速填妥相關表格、檢附證明文件及簽具相關書件，於2021年3月5日前向投保中心提出求償登記，才能加入團體訴訟並參與日後訴訟結果所得款項之分配。 台中工業區廠協會理事長交接 盧秀燕：會展中心明年底完工 日月潭觀光產業育成中心成立 產學合作新高度 (工商 ) #奇力新 #投保中心 #求償登記 #美磊 #受理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 13省級一把手近年齡線 異動見端倪 04:102021/02/24 焦點新聞 聯盟高標防護 納飛猛出局 04:102021/02/24 運動天地 看準商辦超火熱！地產財經名人接力開講，「新潤A＋商務中心」教你小資金變大租金 12:002021/02/24 房市新訊 參院通過人事案 美駐聯合國新大使承諾助台抗中 08:312021/02/24 國際 美威懾力大減 專家：陸5年內很可能攻台 09:222021/02/24 國際 疫情阻探親 三重新住民做湯圓解鄉愁 16:042021/02/24 寶島 今日股市備忘錄 04:102021/02/24 證券．權證 《集中市場》神山搖搖欲墜 三大法人賣超317.66億元 15:232021/02/24 財經 《盤後解析》台積牛年最低 台股關關破守16200 14:322021/02/24 財經 利奇2021獲利拚翻倍 04:102021/02/24 證券．權證 台積小金雞將登興櫃 國壽、富邦壽瘋搶 04:102021/02/24 財經要聞 財經熱門新聞 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 台積電赴美卡到大石頭 日媒爆成本、工資嚇死人 - 財經 晶圓二哥好甜 聯電喊到75元 - 財經要聞 - 工商時報 台積小金雞將登興櫃 國壽、富邦壽瘋搶 - 財經要聞 - 工商時報 13檔傳產股 補漲行情可期 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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