投保中心表示，即日起至3月5日止受理奇力新（2456）、美磊（3068）等兩公司股票投資人求償登記，相關受理事項公告於投保中心網站（https://www.sfipc.org.tw），投保中心特別提醒符合本次求償受理條件之投資人，儘速填妥相關表格、檢附證明文件及簽具相關書件，於2021年3月5日前向投保中心提出求償登記，才能加入團體訴訟並參與日後訴訟結果所得款項之分配。

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