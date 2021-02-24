【愛傳媒李利國專欄】又來到三芝最夯的打卡景點「田心子水中央」，也必然會聯想到《詩經》中的《秦風．蒹葭》：蒹葭蒼蒼，白露為霜。所謂伊人，在水一方。溯洄從之，道阻且長。溯游從之，宛在水中央。

王國維在《人間詞話》中曾推崇說：「《蒹葭》一篇最得風（詩）人深致（意趣深遠）。」

我徘迴在夕陽將盡之際，不匆忙的腳步代表慢活，故可謂「玩（宛）在水中央」，這一賞美景的心情也意味著我已覺知「人生何必陷在求不得的痛苦」中？

「所謂伊人，在水一方」，就是有緣看見，卻無緣接近，而更苦的是已極力去追尋，「溯洄從之」、「溯游從之」，但「道阻且長」，重重阻礙難以如願，縱然好似距離已縮短，伊人卻還是「宛在水中央」。

佛說人生有八苦：生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦及五蘊熾盛苦。

我認為，求不得最苦，因為這種苦是自己打造的，人若活得莫名其妙，不苦也難！

因為苦的根源是煩惱、迷惑或悵惘，其實是我們無心處理自己的心念所致。所以，想要追尋的外在滿足，往往不是「在水一方」，就是「宛在水中央」。

若我們能夠經常靜心一下，也許就能察覺自己是在如實地追尋什麼價值、意義或希望，還是只在追尋慾望的滿足？

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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(中時新聞網)