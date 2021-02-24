一年一度的元宵節就在本周五（26日），經典的習俗除了提燈籠、猜燈謎以外，大家也會吃上一碗熱呼呼的湯圓（元宵），象徵著「圓滿」和「團圓」，但除此之外，元宵節也是求財、補財庫的最佳時機之一，命理專家「清水孟國際小孟老師」就在臉書公開「2021年元宵節開運大法」，只要做對了就可以好運旺整年！

▍求財大法

前往主祀天官大帝或財神、土地公的廟宇進行祭拜，祭拜時要記得和神明告知自己的名字和住址，祈求賜予財富，並另外準備一個紅包袋，在裡面放入「168」、「668」或「888」等吉祥數字的金額，放置在供桌上。

▍求桃花愛情大法

準備一對蠟燭、10朵花、2條紅線和2個愛心符號的紙，在元宵節當天晚上10點，向著月亮點香禱告。

▍小孩提燈籠能光明無限。

▍夫妻摸一下主燈能夠添丁，因為在台語中「燈」的發音近似「丁」。

▍正月十五是臨水夫人千秋（壽辰），臨水夫人是助產的神祉，因此懷孕有困難的夫妻可在元宵節拜臨水夫人，回家再行洞房，說不定就會有好消息出現。

▍2021元宵節要吃「5粒」湯圓，因為2+0+2+1=5（五形能量）

▍今年為辛丑年，五行屬土金，因此在元宵當天穿著黃色的衣物，財運絕對可以大開！

(中時新聞網)