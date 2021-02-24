【愛傳媒簡秀枝專欄】以《美學鬥志》系列作品在國際闖出名號的古巴藝術家阿拉姆娜．孔蒂諾和艾利克斯．埃爾南德善用大數據，作出系列作法，清楚宣示，台灣，我們了解你的困境。

阿拉姆娜．孔蒂諾（Ariamna Contino，1984-）和艾利克斯．埃爾南德（Alex Hernández Dueñas ，1984-）是夫妻檔，首次在台北路由藝術中心，舉辦的重磅個展，拉出與台灣的國際聯結，咫尺天涯，發人深省。

這個展覽名稱叫《美學鬥志Aesthetic Militany Series》系列新作，言簡意賅。他們在2019年威尼斯雙年展古巴館，曾經以《自然狀態》擔綱展出，備受好評。這回路由藝術中心負責人洪緹婕，歷經千辛萬苦，走訪古巴，促成這對藝術家在台灣展出，意義不凡。

什麼是《鬥志美學》的創作？原來2014年起，阿拉姆娜．孔蒂諾和艾利克斯．埃爾南德，廣泛從公共領域收集數據、各種資訊圖形圖表，藉此解構社會政治和經濟題材，從中推演出結果，然後以當代藝術手法，呈現出饒富深意、又令人不安的作品，看似抽象美學。

這樣的《美學鬥志》系列，包括有些暗示當代視覺與暴力的關聯，讓人想到許多棘手的社會問題。

同時，《美學鬥志》也可能是一種自我指涉的過程，藝術家以精妙的抽象手段，把美學轉為戰場，使政治對觀眾產生影響。

清晰與曖昧、美學與美德，藝術從中滋生搖擺，觀者從中切入，以最安靜，也許最猛烈的方式，咀嚼思量。

這回受路由藝術中心洪緹婕之邀，在台灣作展覽，是可貴的結緣，果然透過阿拉姆娜．孔蒂諾和艾利克斯．埃爾南德，長時間以來對台灣的研究和見解，包括宗教，貿易，外交、能源、資源回收，以極簡美學的方式，將消化完的數據，用幾合形式，透過紙張層層堆疊，孜矻完成。

這個量身打造的當代藝術系列作品，傳達了古巴子民，對蒙受歷史宿命、國際壓縮的台灣島國，寄以一份感同身受與惺惺相惜。

這樣的創作形式，可說是把台灣在國際政治夾縫中，歷經千百壓力與非戰之罪的困境，躍然紙上，而作品的視覺效果強烈，潔浄俐落，讓觀者有種舉重若輕，高手過招的感覺，對創作者油然升起敬佩之心。

由於展出的作品，相當洗練真摯，展現了重思考，重策略、深度美學基礎涵養深厚藝術家的視角與功力。

路由藝術中心主人洪緹婕，是個滿腔理想的優秀個體戶，她珍惜這段藝術創作上的偶然與必然，除了用心以雙個展，推介該夫婦檔藝術家之外，正積極覓尋實力收藏家，希望把好作品留在台灣。

為了讓台灣民眾了解阿拉姆娜．孔蒂諾和艾利克斯．埃爾南德的藝術內涵，洪緹婕以雙個展作呈現。

她跋涉千里之遙到古巴，帶回2019年威尼斯雙年展古巴館展出作品，呈現在台灣民眾面前。

原來艾利克斯．埃爾南德來自古巴醫生世家，在當地嚴謹的教育與家庭背景下，他兼具了美學和科學並進的思考能力。

在美術學院畢業後，約5、6年前，他和研究蜜蜂生態的專家朋友，注意到蜜蜂對環境的高敏感度，於是發想創作，果然許多舉世矚目的眾大事件，明顯影響了產去蜂蜜的數量，屢試不爽。

取名為《自然的狀態》作品，透過有3個層次作鋪陳，以凸顯意涵。首先，艾利克斯．埃爾南德翻拍歷史上的重要事件，例如，2017年史上前五大的艾瑪颶風下被毀壞的巴哈馬的城市景觀。

艾利克斯．埃爾南德消化後，作成圖像幾何化照片，再來是災難且加入颱風的行進路線，以三個步驟，進入實驗程序。

結果，另人驚訝發現，艾利克斯．埃爾南德改變了原來蠟片和巢框的構造，他創作了約50組的作品，結果發現，原始照片越是衝突，越是天然災害，靠著苦力作工的蜜蜂，竟然是一滴蜂蜜都生不出來，築成沒有蜂蜜的乾巢，成爲提示人類最好的結果。

這樣的奇發異想，把大自然的生命作息與人世間的天災人禍相連結，竟推演出蜜蜂也是愛好和平的生物。人類倘若希望享受更豐富蜂蜜，請給牠們更多的風調雨順與國泰民安。

洪緹婕說，這些藝術作品，都是當代藝術的成功指標，能夠被這麼多國際性重要機構收藏的藝術家，絕對不是泛泛之輩。

阿拉姆娜．孔蒂諾和艾利克斯．埃爾南德以犀利姿態，透過創作實踐，介入社會、探索美學中的美德，成為藝術界對兩位藝術家所作的恰當的形容。

洪緹婕認為，收下他們嘔心瀝血創作出的作品，正是一個完整的歷史記錄，她相信不論是現在或是未來，都會是物超所值！

因為疫情關係，阿拉姆娜．孔蒂諾和艾利克斯．埃爾南德無法親自來台灣參加開幕，他們透過網路視訊，傳達創作上的嚴肅性。

當被問起古巴的社會、政治或環境，如何影響他們的創作時，阿拉姆娜．孔蒂諾和艾利克斯．埃爾南德表示，多災多難的古巴社會，有許多政治上的無奈，但本質上仍具備豐饒面向和特色，深深影響了他們的藝術養成與創作。

在古巴的教育體系下，莘莘學子們很早就發展出政治意識；在這樣一個高舉社會主義思想旗幟、預設價值觀，甚至帶有特定的文化印記。

他們舉例說，他們在作品中使用統計數據，很大程度是因為他們總在面對被權力操弄、用於鞏固既有至深的是「公民與物質文化」、「人與物」間的關係。

社會主義意味著生產和民生所需都屬於集體，因此影響所及，像創作當中對材料的挪用，也是一種將公共轉化為私人空間的特定挪用。

另一方面，他們長期處於材料短缺的狀況，也確實刺激了創造力、讓思考更多可能性。

日前邀集一群愛好藝術的姐妹，走訪位於台北市金山南路巷弄的路由藝術中心，大家對於古巴年輕夫婦阿拉姆娜．孔蒂諾和艾利克斯．埃爾南德的白色紙雕，精巧手藝，驚艷不已，看似淡雅的作品，透露著濃濃的意念革命，十分耐人尋味。

對於歷史文學研究深入的前北一女老師單兆榮在參觀之餘，驚呼連連。她認為，藝術家以敏銳的視角，用電腦圖形輸出大數據，剪紙成美麗編織，呈現他們眼中的台灣，更透過這個系列宣告著：「瞧，我們懂你們的困境！」

單兆榮解釋，一幀幀歷史事件，編織成連續蜂巢般圖案，讓蜂群爬臘成不同蜜形，是蜂語？是人意？是天成？諸多可能⋯⋯

古巴與台灣，遙遠的中美與東亞對望，是的，同樣被大國邊緣化的海島命運。從哥倫布發現加勒比海起，就決定了拉丁化的後來。

美國老羅斯福前總統的胡蘿蔔與棒打都不成，窮困的古巴，選擇卡斯楚和遙遠的蘇聯，做為對抗資本主義的倚靠，註定只能被孤立於美國後院200年。

在飛彈危機時，狐假虎威的恫嚇，也只是為人刀俎而已。而台灣，號稱棋子，也只有在反共時見效，兩大航母下的小船，只能搖晃。

單兆榮以歷史學研究角度，倍加疼惜與珍視台灣與古巴之間的民間友誼，透過這樣的藝術創作，倍加凸顯相知相挺的可貴情緣。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)