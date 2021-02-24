美國總統拜登提名的財政部2把手人選艾迪耶摩說，終結全球各地2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對美國利益而言至關重要，若要達成這個目標，必須提供資源給部分貧困國家。

路透社報導，艾迪耶摩（Wally Adeyemo）在任命聽證會上，被聯邦參議院財政委員會（Senate Finance Committee）問及國際貨幣基金（International Monetary Fund）貨幣「特別提款權」（Special Drawing Rights）重新分配的可能性，以讓富有國家提供額外資源給低收入國家。

艾迪耶摩說：「如果我們想確保不會持續受到COVID-19影響，就應提供金融資源給全球最貧窮的國家，這在我國國家安全上至關重要。」

民主黨聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）告訴艾迪耶摩，國際貨幣基金發行新特別提款權等同於中央銀行印鈔，川普政府持反對立場予以擋下並不令人意外，但她希望拜登政府可以做出改變。

她說：「我希望財政部能承諾提供這個關鍵支持。除非各方疫情都結束，否則對我們來說疫情也沒有終結；除非各國經濟都恢復，否則我們經濟也無法完全復甦。」

美國天主教主教團（U.S. National Conference of Catholic Bishop）與一個信仰團體聯盟今天致函拜登，敦促他支持國際貨幣基金發行3兆美元的特別提款權，協助受疫情重創的低收入國家。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1100223

(中央社)