日本北海道一輛搭載11名乘客的列車，昨天深夜因大雪造成的積雪受阻動彈不得，車上乘客直到今天上午才得以離開車廂，總計受困列車約7.5小時，所幸無人感到身體不適。

日本共同社報導，一列6輛編組的JR函館線普通列車，昨天晚間從小樽車站前往瀧川車站時，大約在深夜11時30分過後因為大雪停駛，列車就暫停在岩見澤市的岩見澤車站到峰延車站間。

列車上有11名乘客，就在大雪紛飛中度過一夜，直到今天上午7時才在鐵道公司人員協助下離開車廂，所幸沒有人感到身體不適。

JR北海道公司表示，列車遇阻停駛的位置距岩見澤站約5公里。列車雖然停駛，但持續提供暖氣，車內設有廁所供乘客使用，JR公司員工也前往發送早餐。

日本放送協會（NHK）報導，車上11名乘客大約在上午7時左右，已分別搭上JR北海道公司準備的接駁巴士，前往各自原本要去的車站。

JR北海道公司表示，列車直到上午8時30分仍然動彈不得，相關人員持續在鐵道附近除雪，函館線部分區間因此暫停行駛。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100224

(中央社)